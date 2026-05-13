مستشار: الإمارات تؤكد مجددا أهمية الدبلوماسية وترفض المواجهة مع إيران

13 مايو أيار (رويترز) – قال أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي اليوم الأربعاء إن الإمارات تلتزم بالحلول السياسية والدبلوماسية في ظل التوتر بالمنطقة، مشددا على حقها في الدفاع عن سيادتها.

وأضاف في منشور على إكس أنه في سياق زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين وما تحمله من تأثيرات على المسار في المنطقة “تؤكد دولة الإمارات مجددا أهمية الحل السياسي والمسار التفاوضي، وهو ما تتمسك به في مختلف اتصالاتها”.

وأكد قرقاش أن الإمارات لم تسع إلى الصراع، بل عملت على تجنبه، مضيفا أن العلاقات بين الدول العربية وإيران يجب ألا تقوم على المواجهة. وقال “لم نسع إلى هذه الحرب، وعملنا مخلصين على تجنبها، ولا يمكن أن تُبنى العلاقات العربية الإيرانية في الخليج على المواجهات والصراعات”.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)