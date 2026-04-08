مسعفون: إسرائيل تقتل 4 في غزة بينهم صحفي بقناة الجزيرة

reuters_tickers

2دقائق

القاهرة 8 أبريل نيسان (رويترز) – أفادت السلطات الصحية في قطاع غزة وشبكة تلفزيون الجزيرة بأن الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع اليوم الأربعاء أودت بحياة أربعة أشخاص يوم الأربعاء، من بينهم صحفي يعمل في الجزيرة.

وقالت السلطات الصحية إن الغارة التي قتلت محمد وشاح استهدفت سيارة كان يقودها هو وفلسطيني آخر، لقي حتفه أيضا، على الطريق الساحلي في مدينة غزة.

وفي فبراير شباط 2024، في ذروة الحرب الإسرائيلية على غزة، اتهم الجيش وشاح بأنه عضو في الجناح العسكري لحركة حماس. ونشر صورا قال إنها تظهره وهو يشغل أنظمة أسلحة. وقال إنه عثر على الصور في جهاز كمبيوتر قال إن القوات صادرته خلال مداهمة في غزة.

وفي ذلك الوقت، نفت حماس وقناة الجزيرة أن يكون لوشاح أي صلة بالحركة. ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق على مقتله.

ولم ترد قناة الجزيرة حتى الآن على طلب للتعليق، لكنها أفادت بأن وشاح قتل في غارة بطائرة مسيرة.

وندد المكتب الإعلامي للحكومة التي تديرها حماس في غزة بمقتل وشاح.

وفي حادث منفصل في غزة، قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت شخصين في وسط قطاع غزة، دون تقديم تفاصيل. ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادث.

وتوصلت إسرائيل وحماس في أكتوبر تشرين الثاني الماضي إلى اتفاق بوساطة أمريكية كان يهدف إلى وقف العنف في الأراضي الفلسطينية. ويتهم الطرفان أحدهما الآخر بخرق الاتفاق.

وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 700 شخص منذ إبرام الاتفاق. وتقول إسرائيل إن أربعة جنود قتلوا على يد مسلحين خلال الفترة نفسها.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)