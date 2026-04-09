مسعفون: مقتل تلميذة بنيران إسرائيلية في غزة

القاهرة 9 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤولون في مجالي الصحة والتعليم في قطاع غزة اليوم الخميس إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على تلميذة وقتلتها في أثناء حضورها فصلا دراسيا في خيمة ببيت لاهيا شمال القطاع.

وذكرت وزارة التربية والتعليم العالي في القطاع في بيان “جريمة جديدة تضاف إلى سجل أسود طويل من الوحشية، إذ أقدمت قوات الاحتلال اليوم على ارتكاب جريمة دموية بشعة ومروعة أودت بحياة الطفلة ريتاج عبد الرؤوف ريحان الطالبة في الصف الثالث بمدرسة أبو عبيدة بن الجراح وهي جالسة داخل فصلها الدراسي وأمام زميلاتها اللواتي شهدن مصرعها ما تسبب لهن بصدمة نفسية قوية”.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق بعد على الواقعة.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ أكتوبر تشرين الأول، لا تزال إسرائيل تحتل أكثر من نصف قطاع غزة. وسويت جميع المباني تقريبا في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل بالأرض مما أجبر السكان على النزوح.

وهذا يعني أن جميع سكان غزة تقريبا، والبالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، محصورون في نحو ثلث مساحة قطاع غزة، معظمهم في خيام مؤقتة ومبان متضررة، حيث استؤنفت الحياة تحت سيطرة إدارة تقودها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ويحضر أطفال قطاع غزة النازحون فصولا دراسية يقدمها معلمون متطوعون في خيام مكتظة في بعض المناطق، ويحرصون على مواصلة تعليمهم رغم الدمار الواسع النطاق الذي لحق بالمدارس.

لكن هذه الفصول الدراسية المؤقتة تواجه تحديات عصيبة، منها سوء الأحوال الجوية ونقص الموارد والمخاطر الأمنية القائمة.

وقتل أكثر من 700 فلسطيني منذ دخول اتفاق أكتوبر تشرين الأول حيز التنفيذ، بينما قتل مسلحون ثلاثة جنود إسرائيليين. ويقول الفلسطينيون إن القوات الإسرائيلية تنقل بعض الكتل الإسمنتية الصفراء غربا متوغلة في مناطق لا تحتلها حاليا. وتنفي إسرائيل ذلك. وتشير تلك الكتل إلى “الخط الأصفر” الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية بموجب الهدنة الحالية.

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع أدت إلى مقتل أكثر من 71 ألفا. واندلعت الحرب إثر هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن ذلك الهجوم أدى إلى مقتل نحو 1200.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)