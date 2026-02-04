مشرعان: الشرطة التونسية تلقي القبض على عضو بالبرلمان منتقد لسعيد

reuters_tickers

2دقائق

تونس 4 فبراير شباط (رويترز) – قال نائبان بالبرلمان التونسي إن الشرطة ألقت القبض اليوم الأربعاء على زميلهم بالبرلمان أحمد السعيداني, الذي تحول الى منتقد شرس للرئيس قيس سعيد.

ولم يعرف على الفور أسباب إيقاف النائب بالبرلمان. وعُرف السعيداني في الآونة الاخيرة بانتقاده الشرس للرئيس قيس سعيد. وسخر الثلاثاء في تدوينة على فيسبوك من الرئيس واصفا إياه بأنه القائد الأعلى للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار منتقدا غياب أي انجازات لسعيد وذلك في إشارة لتعامله مع الفيضانات التي احتاجت عدة مناطق من البلاد

والسعيداني عضو في البرلمان الذي انتخب‭ ‬في نهاية 2022 بنسبة مشاركة ضعيفة للغاية بعد أن حل سعيد البرلمان المنتخب وعزل الحكومة في 2021 وبدأ الحكم بمراسيم وهي الخطوات التي وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

وكان السعيداني من المؤيدين لسياسات سعيد ضد معارضيه. لكنه تحول إلى ناقد قوي لسعيد في الأشهر الأخيرة معتبرا أن الرئيس يسعى لاحتكار كل القرارات دون أن يتحمل أي مسؤولية بل يحملها لغيره دائما.

وكتب أمس على صحفته “يبدو أنه بعد المسابح والنافورات، الرئيس قرر توسيع اختصاصه رسميا إلى الطرقات..على ما يبدو اللقب الجديد سيكون القائد الأعلى للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار”.

وكتب السعيداني أيضا في الأسبوع الماضي منتقدا الرئيس قائلا إنه “أصبح يمارس هوايته في التقاط الصور مع الفقراء والبؤساء” مضيفا باستهزاء أن سعيد ليس له حلولا لتونس فقط بل تصورات ومقاربات كونية شاملة قد تنقذ البشرية جمعاء.

وللنواب في البرلمان حصانه ولا يمكن اعتقالهم بسبب أداء مهاهم. لكن القانون يسمح بإيقافهم في حالة تلبس بجريمة.

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس – تحرير معاذ عبدالعزيز)