مصادر: السعودية قصفت مواقع جماعات مسلحة في العراق خلال الحرب

الرياض/بغداد/واشنطن 13 مايو أيار (رويترز) – أفادت مصادر مطلعة بأن طائرات حربية سعودية قصفت أهدافا مرتبطة بجماعات مسلحة قوية مدعومة من طهران في العراق خلال الحرب مع إيران، في حين شنت الكويت غارات انتقامية على البلد نفسه.

وهذه الغارات جزء من نمط أوسع من الردود العسكرية في منطقة الخليج، والتي ظلت طي الكتمان إلى حد بعيد خلال الصراع الذي امتد إلى منطقة الشرق الأوسط الأوسع منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلي المشتركة على إيران هجمات في 28 فبراير شباط.

ودفعت هذه الهجمات إيران إلى الرد بمهاجمة دول الخليج وإسرائيل، ما أدى إلى اضطراب الاقتصاد العالمي وإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتشمل مصادر الهجمات من السعودية والكويت ثلاثة مسؤولين أمنيين وعسكريين عراقيين ومسؤولا غربيا وشخصين مطلعين على الأمر، أحدهما في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول غربي وشخص مطلع إن الضربات السعودية نفذتها طائرات مقاتلة تابعة لقواتها الجوية على أهداف للجماعات المسلحة المرتبطة بإيران بالقرب من حدود المملكة الشمالية مع العراق. وأضاف المسؤول الغربي أن بعض الضربات وقعت في وقت قريب من وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في السابع من أبريل نيسان.

وذكرت المصادر أن الضربات استهدفت مواقع انطلقت منها هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية ودول خليجية أخرى.

وقالت المصادر العراقية استنادا إلى تقييمات عسكرية إن العراق تعرض لهجمات صاروخية مرتين على الأقل من الأراضي الكويتية. وأضافت المصادر أن أحد هذه الهجمات استهدف مواقع جماعات مسلحة في جنوب العراق في أبريل نيسان، ما تسبب في مقتل عدد من العناصر وتدمير منشأة تستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران للاتصالات وعمليات الطائرات المسيرة.

ولم تتمكن رويترز بعد من تحديد ما إذا كانت الصواريخ التي أطلقت من الكويت أطلقتها قواتها المسلحة أو الجيش الأمريكي، الذي يتمتع بوجود كبير هناك. ورفض الجيش الأمريكي التعليق. ولم ترد وزارة الإعلام الكويتية والحكومة العراقية حتى الآن على طلبات التعليق.

* السعودية تضرب إيران أيضا

قال مسؤول في وزارة الخارجية السعودية بأن المملكة تسعى إلى خفض التصعيد وضبط النفس و”تخفيف حدة التوتر سعيا لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة”، لكنه لم يتطرق إلى مسألة الضربات على العراق. ولم يرد متحدث باسم كتائب حزب الله العراقية بعد على طلب للتعليق.

وكانت رويترز أوردت أمس الثلاثاء أن السعودية شنت ضربات مباشرة على إيران خلال الحرب ردا على هجمات استهدفت المملكة، وهي أول مرة يُعرف فيها بضرب الرياض الأراضي الإيرانية. وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن الإمارات نفذت ضربات مماثلة على إيران.

لكن جميع المصادر أكدت أن مئات الطائرات المسيرة التي استهدفت الخليج انطلقت من العراق.

ونشرت قنوات على تطبيق تيليجرام تابعة لجماعات مسلحة بيانات متكررة خلال الحرب تحدثت فهيا عن شن هجمات على أهداف في دول خليجية، من بينها السعودية والكويت. ولم تتمكن رويترز من التحقق على نحو مستقل من صحة هذه البيانات.

وأدت الهجمات المتواصلة من جبهة ثانية في العراق إلى نفاد صبر السعودية والكويت تجاه الجماعات المسلحة، التي تملك مجتمعة عشرات الآلاف من المقاتلين وترسانات أسلحة تشمل الصواريخ والطائرات المسيرة.

واستدعت الكويت الممثل العراقي لديها ثلاث مرات خلال الحرب للاحتجاج على الهجمات عبر الحدود، وكذلك على اقتحام القنصلية الكويتية في مدينة البصرة في السابع من أبريل نيسان. استدعت السعودية أيضا السفير العراقي في 12 أبريل نيسان للاحتجاج على الهجمات.

* الريبة تخيم على علاقات العراق ودول الخليج

يخيم الشك والريبة على العلاقات بين دول الخليج العربية والعراق منذ وقت بعيد. وتضررت هذه العلاقات بشدة في عام 1990 عندما غزا العراق الكويت في عهد صدام حسين وأطلق صواريخ سكود على السعودية، وظلت العلاقات متوترة لعقود بعد ذلك.

وزاد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 من مخاوف دول الخليج، إذ منح نفوذا للفصائل السياسية الشيعية والجماعات المسلحة المرتبطة على نحو وثيق بطهران، مما حوّل العراق إلى مركز محوري ضمن شبكة إيران من الوكلاء في المنطقة.

ودأبت دول الخليج على اتهام بغداد بالتقاعس عن كبح جماح تلك الجماعات، التي تعمل باستقلال كبير عن الحكومة وتشن هجمات عبر الحدود.

ومنح تقارب بين إيران والسعودية في عام 2023 توسطت فيه الصين أملا في تحقيق الاستقرار بالمنطقة على نطاق أوسع. لكن اندلاع الحرب وضع تلك المكاسب في اختبار صعب، وجذب دول الخليج إلى صراع كانت تسعى لتجنبه، وكشف عن محدودية التقدم الدبلوماسي الذي تسنى إحرازه في السنوات القليلة الماضية.

وذكر اثنان من مسؤولي الأمن العراقي ومستشار أمني حكومي بأن السعودية والكويت طالبتا في مارس آذار بغداد عبر القنوات الدبلوماسية بكبح الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تشنها الجماعات الموالية لإيران على دول الخليج.

وتقول القوات العراقية إنها أحبطت بعض محاولات الهجوم، ومنها مصادرة منصة إطلاق صواريخ غرب البصرة كانت مخصصة لضرب منشآت طاقة بالسعودية.

وأفادت أربعة مصادر أمنية عراقية وشخص مطلع على الأمر بأن الفصائل المدعومة من إيران تواصل إطلاق طائرات استطلاع مسيرة على امتداد حدود العراق مع الكويت والسعودية، حيث تقوم بعمليات استطلاع وتزود إيران بمعلومات المخابرات.

وقال الشخص المطلع “إنهم يجمعون معلومات عما تضرر وما لا يزال يعمل. إنهم يستعدون للهجوم التالي”.

(شارك في التغطية ألكسندر كورنويل من تل أبيب- إعداد علي خفاجي وأحمد هشام وحسن عمار للنشرة العربية)