مصادر: السيول تحصد أرواح 17 شخصا في اليمن

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

عدن 28 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤولون ومصادر محلية وسكان اليوم السبت إن 17 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال لقوا حتفهم جراء سيول جارفة وأمطار غزيرة اجتاحت مناطق كثيرة من اليمن خلال اليومين الماضيين جراء منخفض جوي.وذكرت المصادر أن الضحايا سقطوا في مديريتي المخا وموزع غربي محافظة تعز جنوب غرب البلاد، فيما لا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين.

وتعرض 50 منزلا لدمار كلي أو جزئي بالإضافة إلى تعطل حركة السير على الطرق وتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ونفوق أعداد كبيرة من الماشية.

وأكدت التقارير الميدانية أن “النجيبة” باتت منطقة منكوبة بعد أن أصبح العشرات من سكانها بلا مأوى جراء غرق مساكنهم ودمار ممتلكاتهم.

وتشهد مناطق كثيرة من اليمن حاليا، خاصة الجنوبية والشمالية والشرقية، سيولا جارفة وأمطارا غزيرة وصواعق رعدية بفعل منخفض جوي قادم من بحر العرب.

وتقول الأمم المتحدة إن التغيرات المناخية تمثل أحد أكبر التحديات التي يواجهها اليمن، حيث تؤدي إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في بلد يصنف كأحد أفقر الدول العربية .

وتشير إحصائية حديثة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن إلى أن الأمطار الغزيرة وما نجم عنها من فيضانات العام الماضي أسفرت عن 82 حالة وفاة وأكثر من 100 إصابة ودمرت عشرات المنازل ومنشآت البنية التحتية الحيوية بما في ذلك الجسور والطرق والمستشفيات وملاجئ النازحين والأراضي الزراعية، كما أثرت على آلاف الأسر في عموم البلاد.

(تغطية صحفية للنشرة العربية ريام محمد مخشف – تحرير حسن عمار)

