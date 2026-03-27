مصادر: مقتل أكثر من 400 من حزب الله في الحرب الجديدة مع إسرائيل

بيروت 27 مارس آذار (رويترز) – قال مصدران مطلعان على إحصاءات حزب الله لرويترز إن أكثر من 400 من مقاتلي الجماعة اللبنانية لقوا حتفهم منذ أن انضمت لحرب جديدة مع إسرائيل في الثاني من مارس آذار.

وهذا الرقم هو أول حصيلة إجمالية لمقاتلي حزب الله الذين سقطوا في الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية المستمرة في التوسع على لبنان. وأصدرت الجماعة بيانات متفرقة عن عدد قليل من المقاتلين لكنها لم تقدم حصيلة إجمالية رسمية.

وفي حرب 2023-2024 مع إسرائيل، كانت الجماعة تصدر بيانات يومية عن سقوط كل مقاتل، وقالت بعد الحرب إن العدد الإجمالي للقتلى بلغ نحو 5000.

وقدم الجيش الإسرائيلي حصيلة أعلى لقتلى الجماعة في الآونة الأخيرة مقارنة بما ذكرته المصادر، وقال هذا الأسبوع إنه قتل ما لا يقل عن 700 مسلح من حزب الله في لبنان بما في ذلك المئات من أفراد قوة الرضوان، وهي قوات النخبة التابعة للجماعة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة إن الغارات الإسرائيلية والعمليات البرية أسفرت عن مقتل 1142 شخصا في لبنان، بينهم 122 طفلا و83 امرأة و42 من العاملين في المجال الطبي. ولا تفرّق بيانات وزارة الصحة بين المدنيين والمقاتلين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن جنديا وضابطا أصيبا بجروح خطيرة خلال الليل أثناء العمليات في لبنان. وكان الجيش قد أعلن سابقا مقتل أربعة من جنوده في مواجهات جنوب لبنان.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )