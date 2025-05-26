مصحح-استقالة مدير مؤسسة إغاثة غزة بسبب غياب الاستقلالية

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(تصحيح في الفقرة الرابعة لتوضيح أن بعض المساعدات استؤنفت في الأيام الماضية)

من براد بروكس

(رويترز) – استقال يوم الأحد رئيس منظمة إنسانية خاصة مدعومة من الولايات المتحدة مكلفة بتوزيع المساعدات في غزة وفق خطة إسرائيلية.

وقال جيك وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية والمدير التنفيذي لمؤسسة إغاثة غزة خلال الشهرين الماضيين، في بيان إنه استقال لأن المنظمة لم تستطع الالتزام “بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية، والتي لن أتخلى عنها”.

لم يقدم بيان وود المزيد من التفاصيل، ولم يرد حتى الآن على طلب للتعليق. ولم يرد المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون والأمريكيون ومسؤولو الأمم المتحدة حتى الآن على طلبات للتعليق.

وبدأ إدخال بعض المساعدات الإنسانية إلى غزة في الأيام الماضية بعد أن رضخت إسرائيل للضغوط الدولية عقب منع دخولها منذ أوائل مارس آذار. وحذر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من أن نصف مليون شخص يواجهون المجاعة، أي ما يعادل ربع سكان القطاع الذي تخوض فيه إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حربا منذ أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة، كما أنها تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة إلى أن تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم في هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتعرضت مؤسسة إغاثة غزة، التي تأسست في فبراير شباط، لانتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة التي قال مسؤولوها إن خطط توزيع المساعدات التي وضعتها المؤسسة لن تؤدي إلا إلى تأجيج الترحيل القسري للفلسطينيين والمزيد من العنف.

وهذه الخطة، التي كان من المقرر أن تبدأ بحلول نهاية مايوأيار، كانت إسرائيل قد بدأت بتنفيذها وتتضمن قيام شركات خاصة، بدلا من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التي كانت تتولى توزيع المساعدات على الفلسطينيين لعقود، بنقل المساعدات إلى غزة إلى عدد محدود مما يسمى بمواقع التوزيع الآمنة، والتي قالت إسرائيل إنها ستكون في جنوب غزة.

وكتب وود في وقت سابق من هذا الشهر رسالة إلى إسرائيل قال فيها إن المؤسسة لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل.

كما طلب وود من إسرائيل تسهيل تدفق ما يكفي من المساعدات “باستخدام الأساليب الحالية” إلى أن يتم تشغيل البنية التحتية للمؤسسة بشكل كامل. وكتب أن ذلك ضروري لتخفيف الضغط الإنساني المستمر وتخفيف الضغط على مواقع التوزيع خلال الأيام الأولى من عمل المؤسسة.