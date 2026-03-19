مصدر: استهداف مصفاة سامرف التابعة لأرامكو وإكسون موبيل في ميناء ينبع السعودي
19 مارس آذار (رويترز) – قال مصدر بقطاع النفط إن شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) التابعة لأرامكو السعودية في ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر استهدفت بهجوم جوي اليوم الخميس، مضيف أن التأثير كان محدودا.
وأصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرا بالإخلاء لعدد من المنشآت النفطية في السعودية والإمارات وقطر، ومنها مصفاة سامرف، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وإكسون موبيل.
ويعد ميناء ينبع السعودي حاليا منفذ التصدير الوحيد لصادرات النفط الخام من دول الخليج، إذ أغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي تتشاركه مع سلطنة عمان، والذي يمر عبره عادة خمس إمدادات النفط العالمية.
ولم ترد شركة أرامكو بعد على طلب للتعليق أُرسل لها عبر البريد الإلكتروني.
(تغطية صحفية يوسف سابا وجنى شقير – إعداد مروة غريب وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )