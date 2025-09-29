مصدر: نتنياهو يعتذر لقطر عن الهجوم على الدوحة

واشنطن/دبي (رويترز) – قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرويترز إن نتنياهو اعتذر لنظيره القطري عن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة خلال اتصال هاتفي من البيت الأبيض يوم الاثنين.

وجاء الاتصال برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الوقت الذي التقى فيه نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

وقال مصدر آخر مطلع على المحادثات إن هناك فريقا فنيا قطريا في البيت الأبيض.

