مصدران: إسرائيل مدعوة للانضمام إلى "مجلس السلام" برئاسة ترامب

القدس 19 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مصدران مطلعان لرويترز إن إسرائيل تلقت دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى مبادرة “مجلس السلام” الذي يرأسه الرئيس دونالد ترامب ويهدف إلى حل الصراعات العالمية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل قبلت الدعوة. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب للتعليق.

واقتراح ترامب في الأصل إنشاء مجلس السلام عندما أعلن في سبتمبر أيلول عن خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، لكن الدعوة المرسلة إلى زعماء عالميين الأسبوع الماضي، واطلعت عليها رويترز، تحدد دورا واسع النطاق لإنهاء الصراعات على مستوى العالم.

وانتقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل المجلس التنفيذي لغزة الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قائلا إنه يتعارض مع سياسة إسرائيل.

وسيكون المجلس التنفيذي لغزة تحت سلطة مجلس السلام، وقال البيت الأبيض إنه سيركز على تعزيز الاستقرار والازدهار في غزة. ولا يوجد فلسطينيون في المجلس.

ولم يحدد مكتب نتنياهو المشكلة مع مجلس غزة الذي يضم في عضويته وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ومسؤولا قطريا وآخرين.

واعترض المسؤولون الإسرائيليون مرارا على أي مشاركة تركية في غزة، فيما يشوب التوتر علاقة إسرائيل بقطر التي تتوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

