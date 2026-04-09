مصرع أربعة مهاجرين في فرنسا خلال محاولتهم عبور المانش إلى إنكلترا

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قضى رجلان وامرأتان صباح الخميس خلال محاولتهم عبور المانش بطريقة غير نظامية من شمال فرنسا إلى بريطانيا، وفق ما أعلنت السلطات الفرنسية.

وأوضح المسؤول المحلي في منطقة با-دو-كاليه الشمالية فرنسوا-كزافييه لوش خلال إحاطة إعلامية من الموقع إنهم “حاولوا العبور على متن مركب أجرة” و”جرفهم التيّار”.

وهو أشار إلى أن هذه الحصيلة هي “أولية”.

ويقوم المهرّبين في إطار ما يعرف بـ”مراكب الأجرة” بانتشال المهاجرين مباشرة من المياه لتفادي قيام قوى الأمن المتمركزة في البرّ بمنع انطلاق الزوارق من الساحل.

ونقل شخص إلى المستشفى بسبب انخفاض حرارة جسمه، في حين قدّمت خدمات الإسعاف الرعاية لـ37 شخصا آخر، بحسب لوش.

وواصل المركب رحلته مع حوالى ثلاثين راكبا على متنه.

وهو ثاني حادث من هذا النوع يسجّل منذ بداية العام بالقرب من الحدود الفرنسية البريطانية. ففي الأوّل من نيسان/أبريل، قضى مهاجران في رحلة مماثلة.

ومنذ الأوّل من كانون الثاني/يناير، وصل إلى بريطانيا حوالى 5 آلاف مهاجر على متن هذه المراكب التي غالبا ما تكون بدائية وفوضوية ومساراتها محفوفة بالمخاطر، بحسب أرقام وزارة الداخلية البريطانية.

وتشكّل الهجرة غير النظامية من شمال فرنسا إلى إنكلترا إحدى نقاط التوتّر في العلاقات الفرنسية البريطانية.

كور-سلن-كاو/م ن/جك

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

