معرض أبوظبي الدولي للكتاب يستضيف محاضرة حول “سيرة شارل ديغول”

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قدّم المؤرخ البريطاني البروفيسور جوليان جاكسون خلال ندوة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب قراءة معمّقة في كتابه “سيرة شارل ديغول.. فكرة محددة عن فرنسا”، الذي صدرت ترجمته العربية مؤخرًا بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

حضر المحاضرة كل من السفير الفرنسي لدي الإمارات نيكولا نيمتشينو ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية علي بن تميم، إلى جانب حشد من الشخصيات الثقافية والإعلامية المحلية والدولية، في احتفاء فكري وسياسي بشخصية تُعد من أكثر الشخصيات تأثيرًا في القرن العشرين: الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول، على ما ذكرت الوكالة مساء الأحد.

واستهل جاكسون حديثه بالإعراب عن امتنانه لترجمة كتابه إلى اللغة العربية، مشيرًا إلى أنه أول عمل من أعماله يتوافر بهذه اللغة، ما يُعد بالنسبة له خطوة مهمة نحو التفاعل المباشر مع جمهور عربي أوسع، بحسب المصدر نفسه.

وسلط جاكسون خلال المحاضرة الضوء على الرمزية المستمرة لاسم ديغول في الذاكرة السياسية الفرنسية، مشيرًا إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون، عند توليه منصبه، ظهر في صورة شهيرة بجانب كتاب “ذكريات شارل ديغول”.

وأشار جاكسون إلى أن ديغول نفسه لم يتوقع هذا الامتداد الرمزي، بل قال في عام 1967: “حين أموت، كل شيء سينسى”، وهو ما ثبت عكسه تمامًا.

هت