مع بدء الرد الإيراني..مسؤولون أمريكيون سارعوا لترتيب عمليات إجلاء

من حميرة باموق وسايمون لويس وإيرين بانكو

واشنطن 7 مارس آذار (رويترز) – بمجرد وقوع أولى الانفجارات الناجمة عن هجوم إيراني بالإمارات يوم السبت الماضي، كانت وزارة الخارجية الأمريكية لا تزال تباشر مهمة إدارية أساسية ألا وهي الحصول على الموافقات اللازمة لإجلاء الموظفين غير الأساسين من ثلاث سفارات أمريكية على الأقل بالمنطقة.

وذكر مصدران مطلعان ونحو ستة برقيات داخلية لوزارة الخارجية اطلعت عليها رويترز أنه لم يجر إرسال المذكرات التي تطلب من قيادة وزارة الخارجية الموافقة على عمليات إجلاء البعثات الأمريكية في البحرين والكويت وقطر، والتي كانت جميعها تتعرض بالفعل للقصف الإيراني يوم السبت، للموافقة عليها إلا بعد ساعات من شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران، وفي عدة حالات لم يتم ذلك إلا في اليوم التالي.

وصدرت البيانات الرسمية التي تفيد ببدء الولايات المتحدة في سحب موظفيها غير الأساسيين من دول الخليج العربية يوم الاثنين، أي بعد ثلاثة أيام من اندلاع الحرب. أما بالنسبة للسفارة الأمريكية في الرياض، فقد صدرت الموافقة على عمليات الإجلاء يوم الثلاثاء، بعد أربعة أيام من اندلاع الحرب، وهو اليوم نفسه الذي تعرضت فيه لهجوم بطائرات إيرانية مسيرة، مما أدى إلى اندلاع حريق ألحق أضرارا بمنشآت السفارة.

وكان التأخير غير معتاد. ففي العادة، تبدأ الولايات المتحدة عمليات الإجلاء قبل وقت طويل من وقوع العملية العسكرية المخطط لها.

فعندما غزت الولايات المتحدة العراق عام 2003، كان أمام الموظفين والرعايا الأمريكيين في المنطقة أسابيع للاستعداد، وبدأت عمليتا إجلاء على الأقل قبل أكثر من أسبوع من بدء العملية الفعلية. وقبل هجمات الأسبوع الماضي، كانت سفارتا إسرائيل ولبنان السفارتين الوحيدتين بالمنطقة اللتين صدرت لهما أوامر بإجلاء الموظفين غير الأساسيين.

وشكل الهجوم على إيران، وهو أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ عام 2003، ضغطا هائلا على المسؤولين الأمريكيين ومسؤولي الدول الأخرى التي يقيم رعاياها في المنطقة. لكن نوابا ودبلوماسيين سابقين ومصادر مطلعة أفادوا بأن الولايات المتحدة تحركت ببطء غير معتاد في تفعيل خطط الطوارئ، سواء لحماية موظفيها أو لحماية آلاف الأمريكيين الذين تقطعت بهم السبل.

وقال تومي بيجوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن مئات الأشخاص شاركوا في الجهود المبذولة للمساهمة في عودة الأمريكيين.

وأضاف في بيان لرويترز “نعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وأعددنا خطط طوارئ جاهزة للتنفيذ عند الحاجة، بما في ذلك القدرة على نشر قوة مهام على الفور، وهو ما تم”.

