مقاطعة اونتاريو الكندية تعود عن قرار منع إبرام عقود مع شركات أميركية

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تراجعت مقاطعة أونتاريو، القلب الاقتصادي النابض لكندا، الإثنين عن قرار اتّخذته في اليوم نفسه يمنع الشركات الأميركية من الحصول على عقود مع المؤسسات الحكومية، وذلك بُعيد تعليق واشنطن فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية.

وقال رئيس وزراء المقاطعة دوغ فورد “لقد تجنّبنا مؤقتا رسوما جمركية كانت ستلحق ضررا جسيما باقتصادنا، وها أمر يمنحنا وقتا للمفاوضات ولتهدئة الأعصاب”.

وأضاف أنّه “إثر تعليق الولايات المتّحدة فرض رسوم جمركية، فإنّ أونتاريو ستعلّق أيضا إجراءاتها الانتقامية”.

وكان فورد أعلن صباح الإثنين أنّ الشركات الأميركية ستمنع اعتبارا من تاريخه من الحصول على عقود مع أي مؤسسة حكومية في المقاطعة، مما سيجعل هذه الشركات “تخسر عشرات مليارات الدولارات من الإيرادات الجديدة”.

وأوضح أنّ قرار المنع هذا اتّخذه ردّا على فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على المنتجات الكندية اعتبارا من الثلاثاء.

وقال “لا يمكن إلقاء اللوم إلا على الرئيس ترامب”.

كما ألغى دوغ فورد عقدا محليا بقيمة 100 مليون دولار كندي (66 مليون يورو) مع شركة ستارلينك التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، الحليف المقرب من الرئيس الأميركي.

وبعيد تعليق واشنطن فرض هذه الرسوم لمدة 30 يوما، قال فورد “لا تخطئوا الظن. كندا وأونتاريو ما زالتا تواجهان تهديد الرسوم الجمركية. نحن نشعر منذ الآن بتأثيرها”.

وأضاف “طالما أنّ علاقاتنا التجارية مع أكبر شريك تجاري لنا لا تزال غير مؤكدة، فسنستمر في رؤية العديد من المشاريع المحتملة مجمّدة ومشاريع قيد التنفيذ معرّضة للخطر”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن السبت فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات الكندية باستثناء النفطية منها (10 في المئة)، مشعلا بذلك حربا تجارية.

وأثار هذا الإعلان رد فعل فوريا من كندا التي تخشى من عواقب كارثية على اقتصادها لكون 75% من صادراتها تذهب إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت أوتاوا السبت أن كندا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على ما مجموعه 155 مليار دولار كندي (102 مليار يورو) من المنتجات الأميركية اعتبارا من الثلاثاء.

لكنّ ترامب عاد وأعلن تعليق فرض الرسوم لمدة 30 يوما.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ ترامب وافق خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما الإثنين على أن تعلّق الولايات المتّحدة لمدّة 30 يوما فرض رسوم تجارية على واردتها من البضائع الكندية مقابل سلسلة إجراءات تعهّدت كندا اتّخاذها لمكافحة تهريب المخدّرات وحماية حدود جارتها الجنوبية.

بدوره، كتب ترامب على شبكته “تروث سوشل” للتواصل الاجتماعي “أنا مسرور جدا بهذه النتيجة الأولية، والرسوم الجمركية التي أُعلن عنها السبت ستعلّق لمدة 30 يوما لمعرفة ما إذا كان من الممكن هيكلة اتفاق اقتصادي نهائي مع كندا” التي “وافقت على ضمان أمن حدودنا الشمالية، وإنهاء آفة المخدّرات القاتلة مثل الفنتانيل”.

تيب/ريم-بم/سام