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مقاطعة اونتاريو الكندية تمنع ابرام عقود مع شركات أميركية

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أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، أن هذا المركز الاقتصادي للبلاد سيمنع الشركات الأميركية من الحصول على عقود مع المؤسسات الحكومية اعتبارا من الاثنين، مشيرا إلى أن ذلك سيجعلها “تخسر عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات الجديدة”.

وفي رده على فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على المنتجات الكندية اعتبارا من الثلاثاء، قال “لا يمكن إلقاء اللوم إلا على الرئيس ترامب”. 

كما ألغى دوغ فورد عقدا محليا بقيمة 100 مليون دولار كندي (66 مليون يورو) مع شركة ستارلينك التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، الحليف المقرب من الرئيس الأميركي.

وأوضح فورد “كندا لم تبدأ هذه المعركة مع الولايات المتحدة، لكن تأكدوا أننا مستعدون للفوز بها”. 

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات الكندية مع نسبة 10 في المئة على موارد الطاقة الكندية، ما من شأنه أن يؤدي إلى حرب تجارية تنعكس تداعياتها على جميع المعنيين.

وأثار هذا الإعلان رد فعل فوريا من كندا التي تخشى من عواقب كارثية على اقتصادها لكون 75% من صادراتها تذهب إلى الولايات المتحدة.

أعلنت أوتاوا السبت أن كندا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على ما مجموعه 155 مليار دولار كندي (102 مليار يورو) من المنتجات الأميركية اعتبارا من الثلاثاء.

قال الرئيس الأميركي صباح الاثنين إنه تحدث “للتو” مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ويعتزم التحدث معه مرة أخرى بعد ظهر اليوم، في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن تهديدات بالانتقام.

تيب/ريم/ص ك

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