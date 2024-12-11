مقتل الوزير الأفغاني خليل الرحمن حقاني بتفجير في كابول (مصدر حكومي)

afp_tickers

2دقائق

قُتل وزير اللاجئين الأفغاني خليل الرحمن حقاني الأربعاء جراء انفجار وقع في مقر وزارته في كابول، بحسب ما أبلغ مصدر حكومي وكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه “للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد استشهد بمعية عدد من زملائه”.

وخليل الرحمن هو شقيق جلال الدين، مؤسس شبكة حقاني التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة طالبان الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في العام 2001. وهو أيضا عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.

وتراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان منذ عودة حركة طالبان الى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021. الا أن الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية (ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت المدنيين والأجانب ومسؤولي طالبان.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل الى خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه “قائد بارز في شبكة حقاني” التي صنّفتها واشنطن “منظمة إرهابية”.

وفي شباط/فبراير 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية “إرهابيا عالميا”.

قب-كغو/كام/الح