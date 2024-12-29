مقتل ثلاثة مهاجرين أثناء محاولة عبور المانش (مسؤول)

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لقي ثلاثة مهاجرين حتفهم الأحد أثناء محاولة عبور قناة المانش من فرنسا إلى بريطانيا، بحسب ما أفاد مسؤول وكالة فرانس برس.

وبذلك، ترتفع الى 76 قتيلا، الحصيلة المؤكدة لضحايا محاولات الهجرة غير النظامية عبر المضيق خلال هذا العام.

وأفادت خدمات الطوارئ بأن المركب الذي كان ينقل المهاجرين غير النظاميين واجه مشكلات قرب شاطئ بليريو-بلاج القريب من ميناء كاليه قرابة السادسة الأحد (05,00 ت غ).

وأبلغت الخدمات البحرية الفرنسية وكالة فرانس برس بأنّ كثرا سقطوا في المياه وهم يحاولون ركوب القارب المكتظ. وقامت هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية بتقديم المعونة على الشاطئ لنحو خمسين شخصا، عانى كثيرون بينهم نقصا في حرارة الجسم.

ونقل عدد منهم الى قاعدة سانغات المجاورة للعلاج، بينما عملت مروحية تابعة للبحرية الفرنسية على المساعدة في جهود إنقاذ المهاجرين.

وقال رئيس بلدية سانغات غي ألمان لفرانس برس إن “الأمر لا يتوقف”، في إشارة الى محاولات العبور المتواصلة.

وأشار الى أن سبعة أشخاص من الذين تمّ إنقاذهم، احتاجوا لعناية فائقة.

وأكدت الخدمات البحرية الفرنسية أن القارب أكمل رحلته الى الساحل الإنكليزي. وساعدت الظروف الجوية والرياح خلال الأيام الماضية، في زيادة محاولات المهاجرين عبور الممر البحري، وأكدت السلطات البريطانية أن نحو 1500 مهاجر وصلوا الى مياهها عبر مراكب صغيرة بين الأربعاء والسبت.

وتقدّر السلطات أن نحو 36 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا الى إنكلترا عبر مراكب صغيرة خلال هذه السنة.

وأكدت السلطات الفرنسية أن العديد من المراكب المماثلة أبحرت من سواحلها صباح الأحد.

كور-كنب-كاو/كام/الح