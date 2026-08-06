مقتل جنديين إسرائيليين ولبناني مع تصاعد العنف في جنوب لبنان

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6 أغسطس آب (رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل جنديين في جنوب لبنان، في حين قالت وزارة الصحة اللبنانية إن هجمات إسرائيلية لاحقة قتلت شخصا واحدا على الأقل.

وبدأ الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء شن ضربات في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بأنه “انتهاك” من جانب حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجنديين قُتلا وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة انتشارهم بالجنوب.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن غارة إسرائيلية على بلدة تبنين الجنوبية أدت إلى مقتل شخص وإصابة 12 آخرين.

ويتزامن تصاعد العنف هذا مع جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما، وذلك بعد اتفاق الطرفين في يونيو حزيران على ترتيبات أمنية بوساطة أمريكية تهدف إلى تخفيف حدة الأعمال القتالية على طول الحدود.

ومع ذلك، تقول إسرائيل إنها ستبقي على منطقة أمنية في جنوب لبنان للقضاء على التهديد من جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)