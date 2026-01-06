مقتل فتى بعد صدم حافلة لحشد من اليهود المتزمتين في القدس
القدس 6 يناير كانون الثاني (رويترز) – شهدت مسيرة حاشدة لليهود المتزمتين دينيا ضد التجنيد العسكري حادثا في القدس اليوم الثلاثاء عندما صدم رجل يقود حافلة الحشد مما أدى إلى مقتل فتى.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها احتجزت السائق وتحقق في الحادث. ويُظهر مقطع فيديو للحادث حافلة وهي تصدم مباشرة حشدا من الرجال المتزمتين دينيا في المظاهرة التي شارك فيها الآلاف. ولم تتمكن رويترز بعد من التواصل مع السائق أثناء احتجازه لدى الشرطة ولم تفصح الشرطة عن اسمه.
وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن الفتى البالغ من العمر 18 عاما، والذي دُهس أسفل الحافلة، توفي في مكان الحادث.
وتسببت النقاشات المستمرة منذ فترة طويلة حول الخدمة العسكرية الإلزامية، وأولئك المعفيين منها، في توتر داخل المجتمع الإسرائيلي المنقسم بشدة، ووضعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحت ضغط سياسي متزايد خلال العام الماضي.
ويجري إعفاء طلاب المدارس الدينية المتزمتين من الخدمة العسكرية الإلزامية منذ زمن طويل. وينتقد عدد من الإسرائيليين ما يعتبرونه عبئا غير عادل تتحمله الأغلبية التي تؤدي الخدمة العسكرية.
وتستند مقاومة المتزمتين دينيا للالتحاق بالجيش إلى إحساسهم القوي بهويتهم الدينية، والتي يقول القادة الدينيون إنهم يخشون من خطر إضعافها بسبب الخدمة العسكرية.
وظلت قضية الخدمة العسكرية بؤرة توتر في ظل الأنشطة العسكرية المتزايدة. فعلى مدى العامين الماضيين، شهدت إسرائيل سقوط أعلى عدد من القتلى في صفوف الجيش منذ عقود بسبب الحروب المرتبطة بقطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن وإيران.
