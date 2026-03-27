مقتل فلسطينيين اثنين خلال عملية للجيش الإسرائيلي شمال القدس

قُتل فلسطينيان الجمعة خلال عملية للجيش الإسرائيلي شمال القدس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، فيما أفادت السلطات المحلية عن مداهمة عسكرية في المنطقة.

وأعلنت الوزارة “استشهاد الشاب مصطفى أسعد حمد (22 عاما) برصاص الاحتلال في كفر عقب”، وهي منطقة تابعة إداريا للقدس لكنها تقع على الجانب الغربي من جدار الفصل الإسرائيلي، وبالتالي تحظى بخدمات بلدية أقل، بما فيها خدمات الشرطة.

وأفادت الوزارة لاحقا بمقتل شخص آخر يدعى أحمد صالح أبو ليل (46 عاما) الذي توفي بعد ظهر الجمعة “متأثرا بجروح خطيرة ناجمة عن إطلاق نار” إسرائيلي في مخيم قلنديا، الواقع إلى جنوب كفر عقب.

وأفادت محافظة القدس، المسؤولة عن المنطقة، بأن القوات الإسرائيلية دهمت مخيم قلنديا للاجئين المجاور لكفر عقب، وأصابت عددا من الفلسطينيين بالرصاص الحي فجر الجمعة، ونشرت مقطعا مصورا لآليات عسكرية متمركزة أمام مبان عدة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته “نفذت عمليات في منطقة قلنديا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”.

وأضاف أن “أعمال شغب عنيفة اندلعت، شملت رشق حجارة”، مشيرا إلى أن جنوده “ردّوا بإطلاق النار على المحرّضين الرئيسيين” مع “تسجيل وقوع ضحايا”.

وشارك مئات الشبان الجمعة في تشييع حمد، مردّدين “الله أكبر”، فيما كانوا ينقلون جثمانه ملفوفا بالعلم الفلسطيني في شوارع مخيم قلنديا، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقال والده إن الجيش دخل الحي قرابة منتصف الليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السكان، أصيب خلالها ابنه بالرصاص.

وأضاف أن ابنه “أصيب برصاصتين في الساق”، إحداهما “أصابت شريانا وتسببت بوفاته”، وفق ما قال لفرانس برس.

وشهدت منطقة كفر عقب، على غرار مخيم قلنديا للاجئين ومناطق أخرى حول القدس، تصاعدا في عمليات الدهم الإسرائيلية منذ مطلع عام 2026، عقب إطلاق إسرائيل عملية “درع العاصمة” التي تقول إنها تهدف إلى تعزيز أمن القدس.

واعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين وهدمت مباني عدة في كفر عقب، معتبرة أنها بُنيت بشكل غير قانوني، منذ إطلاق العملية.

ويخشى الفلسطينيون أن تُمهد عمليات الهدم لانتقال المستوطنين الإسرائيليين إلى المنطقة، كما حدث في أجزاء من القدس الشرقية خلال الأشهر الأخيرة.

وتصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، منذ هجوم حماس على إسرائيل الذي أشعل فتيل حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023. واستمرت أعمال العنف رغم اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

ووفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام وزارة الصحة الفلسطينية، قتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون ما لا يقل عن 1053 فلسطينيا – عدد كبير منهم من المسلحين بالإضافة إلى عشرات المدنيين – في الضفّة الغربية منذ بدء حرب غزة في تشرين الأول/اكتوبر 2023.

