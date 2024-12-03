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مقتل موفد حزب الله لدى الجيش السوري في غارة إسرائيلية قرب دمشق

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بيروت (رويترز) – قال مصدر أمني لبناني لرويترز إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة قرب العاصمة السورية دمشق يوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل سلمان جمعة، وهو شخصية كبيرة في جماعة حزب الله اللبنانية وموفد الجماعة لدى الجيش السوري.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء بوقوع الغارة على طريق مطار دمشق الدولي بدون تفاصيل عن سقوط قتلى أو جرحى.

وأكد الجيش الإسرائيلي لاحقا في بيان قتل جمعة فيما وصفها بغارة شنها بناء على معلومات استخباراتية في دمشق، وقال إن قتله “يضعف وجود حزب الله في سوريا وجهود حزب الله المستمرة لبناء قوته”.

ونادرا ما تعترف إسرائيل بأنها تشن غارات في سوريا، حيث تنفذ منذ سنوات حملة جوية على أصول عسكرية إيرانية وعلى تلك التابعة لحلفاء طهران، ومن بينهم حزب الله.

وقالت إسرائيل في إعلان نادر الشهر الماضي إنها قصفت أصولا استخباراتية لحزب الله بالقرب من دمشق.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس السوري بشار الأسد من أن السماح لإيران بنقل أسلحة إلى حلفائها عبر سوريا “لعب بالنار”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية