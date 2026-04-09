مقتل 12 شخصا بينهم أطفال في غارة بمسيّرة في دارفور بالسودان (مصدر طبي)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قُتل 12 مدنيا، بينهم ستة أطفال، جراء غارة بطائرة مسيّرة استهدفت مدينة كتم الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع بولاية شمال دارفور السودانية، وفق ما أفاد مصدر طبي وناشطون محليون الخميس.

وأفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس بنقل 12 قتيلا إلى مستشفى المدينة، بينهم ستة أطفال، ثلاث منهم طالبات في المرحلة الثانوية. كما أُصيب 16 آخرون، بينهم نساء وأطفال، ويتلقون العلاج.

وقالت “لجنة مقاومة الفاشر” التي توثق الانتهاكات منذ بداية النزاع، إن الغارة التي نُفذت الأربعاء استهدفت حي السلامة قرب مدرسة الأم للبنات، مُحمّلة مسؤولية الهجوم للجيش السوداني الذي يخوض حربا ضد قوات الدعم السريع منذ نيسان/ابريل 2023.

أفادت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأن غارات المسيّرات أسفرت عن مقتل أكثر من 500 مدني بين كانون الثاني/يناير ومنتصف آذار/مارس، محذرة من “الأثر المدمر” لهذه الأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان.

وقد أودى النزاع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، وتسبب في نزوح أكثر من 11 مليونا، وأدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وأعلنت الأمم المتحدة حالة مجاعة في مناطق عدة. ويُتهم كلا الطرفين بارتكاب فظائع، بما في ذلك العنف الجنسي والمجازر، في العديد من التقارير والشهادات.

اب-معف/جك/كام

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية