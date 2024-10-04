مقتل 29 في قصف إسرائيلي على غزة ومسلحون يطلقون صواريخ على إسرائيل

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القاهرة 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قال مسعفون إن غارات شنها الجيش الإسرائيلي على أنحاء غزة أودت بحياة 29 فلسطينيا على الأقل يوم الجمعة، كما دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل بعد تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع الفلسطيني.

وتشير الهجمات الصاروخية الجديدة إلى أن الجماعات المسلحة بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة لا تزال قادرة على إطلاق القذائف على إسرائيل على الرغم من الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي المستمر منذ عام والذي حول مساحات شاسعة من القطاع إلى حطام.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إن صفارات الإنذار دوت في جنوب إسرائيل للمرة الأولى منذ نحو شهرين.

وأضاف، في إشارة إلى الذكرى السنوية للهجوم الذي شنته حماس عبر الحدود وأشعل فتيل الحرب على غزة، “بعد مرور ما يقرب من عام على السابع من أكتوبر تشرين الأول، لا تزال حماس تهدد مدنيينا بإرهابها وسنواصل عملياتنا ضدهم”.