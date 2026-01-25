مقتل 3 فلسطينيين في غزة مع سعي أمريكا لدفع خطة السلام قدما

القاهرة 25 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت السلطات الصحية في غزة اليوم الأحد إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا بنيران إسرائيلية في واقعتين منفصلتين بالقطاع في حين أصيب أربعة آخرون في هجوم آخر بطائرة مسيرة في مدينة غزة.

وذكر عاملون في القطاع الصحي أن فلسطينيين اثنين قتلا بنيران إسرائيلية في حي التفاح بشمال قطاع غزة وأن رجلا عمره 41 عاما قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب القطاع.

وفي وقت سابق قالوا إن مُسيرة إسرائيلية انفجرت على سطح مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة مما أدى إلى إصابة أربعة مدنيين في شارع قريب.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا بعد على أي من تلك الوقائع.

* مبعوثان أمريكيان يجتمعان مع نتنياهو

وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إنه والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر اجتمعا في إسرائيل أمس السبت برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء مباحثات تركز على غزة في المقام الأول.

وقال ويتكوف في منشور على منصة إكس “كان النقاش بناء وإيجابيا، واتفق الجانبان على الخطوات التالية وأهمية استمرار التعاون في جميع الأمور المهمة للمنطقة”.

وتحوّل قطاع غزة إلى ركام في الحرب التي اندلعت عقب هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أشارت إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية اللاحقة قتلت ما يزيد على 71 ألفا معظمهم من المدنيين. وأضافت الوزارة أن النيران الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 480 شخصا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

* تبادل الاتهامات

وقالت إسرائيل إن مسلحين في غزة قتلوا أربعة جنود منذ بدء سريان الاتفاق الذي يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه.

وأعلنت واشنطن هذا الشهر أن الخطة انتقلت إلى المرحلة الثانية التي من المفترض أن تسحب إسرائيل بموجبها المزيد من قواتها من غزة وأن تتخلى حماس عن سيطرتها على إدارة القطاع.

وفي خان يونس شيع ما يزيد على 100 شخص جثمان شخص قتل بنيران طائرة مسيرة إسرائيلية إلى مثواه الأخير أمس السبت بعد إقامة صلاة الجنازة عند مشرحة مجمع ناصر الطبي.

وقال أحد أقارب القتيل خلال الجنازة “كذابين، ولا في وقف إطلاق نار ولا أي شي”.

(تغطية صحفية نضال المغربي من القاهرة – شارك في التغطية حسيب الوزير وداوود أبو الكاس – إعداد رحاب علاء وأميرة زهران ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)