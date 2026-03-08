مقتل 4 في هجوم على فندق ببيروت وإسرائيل تقول استهدفت قادة إيرانيين

reuters_tickers

4دقائق

بيروت 8 مارس آذار (رويترز) – قُتل أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في ضربة إسرائيلية أصابت شقة في فندق رمادا بوسط بيروت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وقالت إسرائيل إنها استهدفت قادة إيرانيين يعملون في العاصمة اللبنانية.

وهذا أول هجوم تستهدف فيه إسرائيل قلب بيروت منذ استئناف العمليات القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله الأسبوع الماضي مما أثار مخاوف من توسيع نطاق الضربات الإسرائيلية خارج المناطق التي يعمل فيها حزب الله عادة.

وقالت إسرائيل إنها استهدفت قياديين كبارا في فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، لكنها لم تذكر أسماءهم.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان “عمل قادة فيلق لبنان التابع لفيلق القدس على تنفيذ هجمات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومدنييها من داخل الأراضي اللبنانية، بينما كانوا يعملون في الوقت نفسه لصالح الحرس الثوري الإيراني في إيران”.

وانجر لبنان إلى الحرب المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يوم الاثنين بعد أن أطلقت جماعة حزب الله المدعومة من إيران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل. وردت إسرائيل بشن غارات جوية مكثفة على مناطق في جنوب وشرق لبنان ومحيط بيروت.

* إصابة أطفال في الهجوم

تعد منطقة الروشة المطلة على البحر المتوسط في بيروت وجهة سياحية شهيرة، لكنها شهدت في الأيام القليلة الماضية تدفقا كبيرا من النازحين الفارين من الغارات في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان بعض النازحين يقيمون في فندق رمادا. وشوهد عدد منهم يغادرون المبنى خوفا من المزيد من الضربات الجوية.

وأصابت الضربة الجوية على ما يبدو جناحا في زاوية الطابق الرابع من الفندق. ولاحظ مراسل رويترز أن نوافذ الجناح تحطمت والواجهة المحيطة به سوداء.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن عشرة أشخاص أصيبوا في الهجوم على منطقة الروشة في بيروت.

وكان خليل أبو محمد يقيم في مبنى مقابل للفندق بعد أن نزح قبل أيام من الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأصيب أطفاله الثلاثة بجروح جراء قوة الضربة ويتلقون العلاج في مستشفى قريب. وأظهر لرويترز أغطية أسرة ملطخة بالدماء وقال إن أطفاله سيحتاجون إلى جراحة.

وقال أبو محمد لرويترز “مهجر مثل ها المهجرين. جينا قعدنا هون ومثل ما أنك شايف كنا نايمين الساعة ثلاثة ونصف وطلعت الضربة، كان في ولاد وما ولاد كله بالمستشفى. شو بدي ساوي؟ كتر خير الله”.

* إسرائيل تحذر المسؤولين الإيرانيين في لبنان

في الأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل أنها قتلت داود علي زاده قائد فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في غارة على طهران.

وقالت إن غارة على ضواحي بيروت أسفرت عن مقتل رجل عرّفته باسم رضا خزاعي، الذي قالت إنه كان مسؤولا عن تعزيز أسلحة حزب الله ورئيس أركان فيلق لبنان.

وأنذرت إسرائيل أي ممثلين لإيران في لبنان بمغادرة البلاد على الفور وإلا تعرضوا للاستهداف، وقصفت منطقة قريبة من السفارة الإيرانية في لبنان قبل أيام.

وغادر عشرات من الإيرانيين في الأيام القليلة الماضية، وأمرت الحكومة اللبنانية السلطات باعتقال وترحيل أي فرد من الحرس الثوري الإيراني، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت قد نفذت ذلك.

ونفى محمود قماطي، القيادي البارز في حزب الله، وجود قوات إيرانية على الأرض في لبنان.

(إعداد محمود سلامة وحسن عمار ومروة سلام للنشرة العربية – تحرير سها جادو)