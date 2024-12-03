مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحقق من هجمات الجانبين على المدنيين في سوريا

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جنيف (رويترز) – عبر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن القلق يوم الثلاثاء بشأن تصعيد الأعمال القتالية في شمال غرب سوريا بينما يسعى مكتبه للتحقق من عدد من الهجمات الدامية التي تشنها كل من القوات الموالية للحكومة وقوات المعارضة.

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم تورك “وثق مكتبنا عددا من الحوادث المقلقة للغاية التي أسفرت عن سقوط كثير من الضحايا المدنيين بينهم عدد كبير من النساء والأطفال بسبب هجمات هيئة تحرير الشام والقوات الموالية للحكومة”.

وهيئة تحرير الشام هي جبهة تابعة سابقا لتنظيم القاعدة في سوريا.