مكتب شؤون حجاج الإمارات يواصل مهامه لمرافقة استكمال مناسك الحج

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تواصل لجان مكتب شؤون حجاج الإمارات أداء مهامها التنظيمية والميدانية في مشعر منى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتمكين الحجاج الإماراتيين من استكمال مناسكهم من دون عقبات، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وذكرت الوكالة أن حجّاج الإمارات قاموا السبت برمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، بشراف مباشر من فرق المكتب “التي قدّمت مختلف أوجه الدعم والرعاية”.

ونقلت الوكالة عن عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ورئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات، أن “الجهود الميدانية مستمرة على مدار الساعة لمرافقة الحجاج في مراحل أداء المناسك”.

وشكر الدرعي السعودية على جهودها الكبيرة وتسهيلاتها النوعية التي أسهمت في توفير بيئة آمنة وميسّرة للحجاج، وفق ما أوردت “وام”.

وتجري مناسك الحج هذه السنة وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

واتخذت السلطات السعودية سلسلة من الإجراءات للحدّ من أخطار التعرّض للحرّ الشديد، إلى جانب حملة واسعة لمنع الحج غير النظامي، ما انعكس في تراجع كثافة الحشود، وسط حضور أمني لافت في مكة المكرمة والمشاعر المحيطة بها.

م ل/رض