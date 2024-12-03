منصة “بولت” لخدمات الأجرة تطلق عملياتها في الإمارات

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أطلقت شركة “بولت”، منصة النقل الرقمي التي تقدم خدماتها في أكثر من 600 مدينة ضمن 50 دولة، الإثنين عملياتها رسميًا في دولة الإمارات، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ دخول الشركة إلى سوق الإمارات يمثل “خطوة إستراتيجية تدعم توجه حكومة دبي نحو تحويل 80% من رحلات مركبات الأجرة إلى الحجز الإلكتروني خلال السنوات المقبلة”.

ويتيح تطبيق “بولت” الذي يتميز بسهولة استخدامه إمكانية حجز الرحلات بسهولة وتتبع السائقين في الوقت الفعلي وإتمام عمليات الدفع بمرونة وسلاسة عبر الهواتف الذكية، بحسب الوكالة الرسمية.

وأوضحت أنّ “بولت” توفر “مجموعة من خدمات النقل اليومية وخدمات المركبات الكبيرة بالإضافة إلى خدمة +بولت بريميوم+ المخصصة للرحلات الفاخرة و تخطط الشركة لتوسيع أسطولها ليشمل خدمات سيارات الأجرة في المرحلة المقبلة”.

ونقلت الوكالة عن منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة “تاكسي دبي”، قوله إن “انضمام بولت يشكل إضافة تُثري منظومة التنقل في الدولة، ما يضمن تجربة تنقل أكثر سهولة وسلاسة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع من السكان والزوار على حد سواء”.

وأوضح الفلاسي أن “الأسطول الأولي لمنصة بولت يتكون من مركبات الليموزين بما في ذلك مركبات شركة “تاكسي دبي” لتوفير خيارات النقل التي تجمع بين الفخامة والقدرة على تحمل التكاليف وتعزيز تجربة السفر ورفع مستوى الخدمات المقدمة”.

وتابع “في حين سيتم في المرحلة المقبلة توسيع هذا الأسطول ليشمل خدمات مركبات الأجرة عبر التطبيق، ما يعزز تكامل منظومة التنقل في دبي ويسهم في استدامة الخدمات المقدمة”.

هت/دص