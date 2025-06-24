منظمة: مقتل أكثر من 40 بينهم أطفال في هجوم على مستشفى بالسودان

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جنيف (رويترز) – قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الثلاثاء إن أكثر من 40 شخصا، بينهم أطفال وعاملون في مجال الرعاية الصحية، قتلوا في هجوم على مستشفى بالسودان مطلع الأسبوع.

وقع هجوم يوم السبت على مستشفى المجلد بولاية غرب كردفان بالقرب من خط المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية المتحاربين منذ اندلاع الصراع في أبريل نيسان 2023.

ودعا جيبريسوس إلى وقف الهجمات على البنى التحتية الصحية دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وذكر مكتب منظمة الصحة العالمية في السودان أن ستة أطفال وخمسة مسعفين قتلوا في الهجوم وأشار إلى أن أضرارا جسيمة لحقت بالمستشفى.

وحملت مجموعة (محامو الطوارئ)، وهي فريق قانوني مستقل معني بالتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، الجيش مسؤولية قصف المستشفى يوم السبت بطائرة مسيرة تابعة له، لكنها ذكرت في بيان نشرته يوم الأحد إن عدد القتلى بلغ تسعة.