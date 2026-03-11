منظمة الصحة العالمية تؤكد وقوع 18 هجوما على مرافق رعاية صحية في إيران

11 مارس آذار (رويترز) – قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إنها تحققت من وقوع 18 هجوما على مراكز رعاية صحية في إيران منذ بدء الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، مما أسفر عن مقتل ثمانية من العاملين في مجال الصحة.

وقالت المنظمة في بيان “هذه الهجمات لا تزهق الأرواح فحسب، بل تحرم السكان من الرعاية في الوقت الذي هم في أمس الحاجة إليها. يجب حماية العاملين في مجال الصحة والمرضى والمرافق الصحية دائما بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وأضافت المنظمة أنه خلال الفترة ذاتها وقع 25 هجوما على مراكز للرعاية الصحية في لبنان مما أسفر عن مقتل 16 وإصابة 29.

وقالت المنظمة إن الصراع أدى إلى نزوح واسع النطاق للسكان.

ووفقا لتقديرات المنظمة، نزح أكثر من 100 ألف شخص في إيران، في حين نزح ما يصل إلى 700 ألف في لبنان. ويحتمي الكثيرون منهم في مبان مكتظة بالسكان حيث يصعب الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة.

وحذرت منظمة الصحة من أن مثل هذه الظروف تنطوي على خطر تفشي أمراض الجهاز التنفسي والإسهال، لا سيما بين النساء والأطفال.

وقالت المنظمة أمس الثلاثاء إن “المطر الأسود” والمركبات السامة في الهواء في إيران بعد الضربات التي استهدفت منشآتها النفطية قد يسببان مشاكل في الجهاز التنفسي، وأيدت دعوة إيران للسكان بالبقاء في منازلهم.

وقالت منظمة الصحة اليوم الأربعاء إنه تم إغلاق 49 مركزا للرعاية الصحية الأولية وخمسة مستشفيات في لبنان بعد أوامر الإجلاء الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى تقلص الخدمات الأساسية المتاحة في وقت تزداد فيه الاحتياجات الطبية.

وأضافت المنظمة أن 115 مليون شخص في منطقة شرق البحر المتوسط يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، في حين أن 70 بالمئة من النداءات الإنسانية في مجال الصحة لا تزال تعاني من نقص في التمويل.

