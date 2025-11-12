The Swiss voice in the world since 1935
منع مؤسسة فلسطينية من الطعن على حكم بريطاني بشأن تصدير قطع غيار إف-35 لإسرائيل

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

لندن (رويترز) – رفضت محكمة بريطانية يوم الأربعاء السماح لمؤسسة حقوقية فلسطينية بالطعن على حكم بأن سماح بريطانيا بتصدير قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بشكل غير مباشر كان قانونيا، رغم إقرارها بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وحاولت مؤسسة الحق، التي تتخذ من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل مقرا، دون جدوى الطعن على قرار وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بشأن قرار أصدرته العام الماضي باستثناء قطاع غيار طائرات إف-35 عندما علقت تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع في غزة.

وطلبت المؤسسة الشهر الماضي من محكمة الاستئناف السماح لها بالطعن على حكم محكمة أدنى درجة خلص إلى أن قرار بريطانيا كان قانونيا. ورفضت المحكمة السابقة طعن المؤسسة.

ورفضت محكمة الاستئناف السماح بالطعن، وقالت في حكمها إن الأمر متروك للحكومة لتقرر ما إذا كانت مسائل الأمن القومي المتعلقة بتوريد قطع غيار طائرات إف-35 تتغلب على أي تقييم بأن إسرائيل غير ملتزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

