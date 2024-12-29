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مهرجان الشيخ زايد يعلن برنامج الاحتفال بالعام الجديد 2025

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد في الوثبة في أبوظبي، برنامج احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، والذي عدّته “الأكبر والأكثر إبهاراً”، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الأحد.

وذكرت الوكالة أنّ الاحتفالات “تشهد عروضا استثنائية للألعاب النارية وطائرات الدرون، تستمر لأكثر من ساعة متواصلة، إضافة إلى عروض الأضواء وتكنولوجيا الليزر، بهدف تسجيل ستة أرقام قياسية جديدة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وتبدأ عروض الألعاب النارية عند الساعة السادسة مساءً، وتُطلق على رأس كل ساعة حتى منتصف الليل”.

ومع بداية العام الجديد 2025، “سينطلق عرض ضخم للألعاب النارية يمتد لأكثر من 53 دقيقة متواصلة، لتحقيق رقم قياسي في طول واستمرارية ومدة وتشكيلات العرض.

وتسبق عرض الألعاب النارية الكبير، “عروضا تبدأ عند الساعة 11:40 مساءً ولمدة 20 دقيقة متواصلة، تشارك فيها 6,000 طائرة درون لتشكيل لوحات فنية متحركة على صفحة سماء الوثبة، من بينها 3,000 طائرة سترسم أكبر صورة لأول مرة على مستوى العالم، إضافة لرسم لوحةً تعبر عن أماني العام الجديد من خلال عبارة +HAPPY NEW YEAR+”.

هت/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية