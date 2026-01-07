موجة البرد في أوروبا تحدث فوضى في حركة النقل

سادت الفوضى الأربعاء حركة النقل في أجزاء من أوروبا حيث أُلغيت مئات الرحلات الجوية وعلق الركاب بسبب الثلوج والصقيع والرياح العاتية.

وكانت مطارات باريس وأمستردام الأكثر تأثّرا إذ أعلنت السلطات الهولندية بأن أكثر من ألف مسافر اضطروا لقضاء الليلة في سخيبول الذي يعد من بين المطارات الأوروبية الأكثر انشغالا.

ولقي ستة أشخاص حتفهم في حوادث مرتبطة بالطقس في ظل موجة البرد الأكثر قسوة لهذا الشتاء حتى الآن.

وتأكدّت خمس من حالات الوفاة هذه في فرنسا الثلاثاء بينما توفيت امرأة في البوسنة مع تسبب الثلوج الكثيفة والأمطار بفيضانات وانقطاعات للتيار في أنحاء البلقان.

وجاءت موجة البرد مفاجئة بالنسبة للمشرّدين.

وقال الغيني بوبكر كامارا (19 عاما) لمراسلي وكالة فرانس برس إنه لم يكن أمامه “أي خيار سوى الصمود.. يجب عليك التحلي بالقوة وتجنّب الموت”.

وأضاف كامارا الذي ينام داخل خيمة في باريس “لا يمكننا فعل شيء حيال البرد. لست معتادا على ذلك على الإطلاق”.

– تحذير من الجليد –

أُلغيت أكثر من مئة رحلة الأربعاء في مطار شارل ديغول في باريس فيما أُلغيت 40 رحلة أخرى في مطار العاصمة الفرنسية الآخر، أورلي.

وأعرب وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو في تصريح للتلفزيون المحلي عن أمله “في عودة الوضع إلى طبيعته بعد ظهر اليوم (الأربعاء)”.

وعُلّقت خدمات الحافلات العامة كافّة في باريس وضواحيها بسبب الجليد في الطرقات إذ صدر تحذير لحوالى نصف أراضي البر الرئيسي الفرنسي من الثلوج الكثيفة والجليد.

في الأثناء، أعلن مطار سخيبول إلغاء أكثر من 700 رحلة حتى الآن، محذّرا من أن العدد قد يرتفع.

كما أكد مطار بروكسل الذي يعد الأكبر في بلجيكا، إلغاء 40 رحلة الأربعاء.

– “هدوء” –

وشهدت بريطانيا أيضا انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وبقيت المدارس مغلقة لليوم الثالث على التوالي في اسكتلندا حيث حذّرت السلطات من أن الثلوج قد تؤدي إلى عزل مناطق ريفية.

كما شهدت خدمة قطارات “يوروستار” الرابطة بين لندن ومدن في القارة الأوروبية اضطرابات مجددا الأربعاء، إذ أُلغيت رحلات وتأخرت أخرى.

تواجه دول الشمال أيضا فوضى ناجمة عن الثلوج إذ حذّر مسؤولون في شرق السويد من انقطاعات محتملة للطاقة نتيجة التساقط الكثيف للثلوج.

وأُوقفت حركة الترامواي في مدينة يوتبوري (غرب) فيما حذّرت سلطات المنطقة السكان من القيادة ودعتهم إلى التزام المنازل.

وأما في الدنمارك، فحذّرت السلطات في منطقة نورييلاند في أقصى الشمال السكان من الثلوج الكثيفة لكنها أشارت إلى أن الوضع تحت السيطرة.

وجاء في بيان للشرطة أن “الهدوء يسود حاليا في نورييلاند لكننا نأخذ توقعات الطقس على محمل الجد بشكل كبير”.

وأضاف البيان “نحضّ المواطنين على الاستعداد وأخذ نصائح السلامة في الاعتبار، خصوصا إن كان عليهم السفر في ظروف مرورية صعبة”.

