مودي في واشنطن للقاء ترامب أملا في تجديد العلاقات المتينة بين البلدين

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يصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي طور علاقة وثيقة مع دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، إلى واشنطن الأربعاء حيث يأمل في تجديد العلاقات الودية مع الرئيس الأميركي على خلفية توترات عالمية بشأن التجارة.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مودي، رئيس حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، الخميس في البيت الأبيض.

ولم يأت ترامب على ذكر الهند إلا نادرا منذ توليه منصبه في منتصف كانون الثاني/يناير، لكن زيارة مودي للولايات المتحدة تأتي تزامنا مع فرض الملياردير الجمهوري رسوما جمركية جديدة مستهدفا دولا حليفة وكذلك الصين.

ويصل رئيس الوزراء الهندي إلى العاصمة الأميركية بعدما شارك في رئاسة القمة الدولية حول الذكاء الاصطناعي في باريس إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال أعلى مسؤول في وزارة الخارجية الهندية فيكرام ميسري في مؤتمر صحافي قبل هذه الزيارة، إن العلاقة مع الولايات المتحدة هي إحدى “أقوى شراكاتنا الدولية في السنوات الأخيرة”.

ويوم تنصيب ترامب، قال مودي على إكس إنه “يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مجددا” مع الرئيس الجديد.

وخلال مكالمة هاتفية بعد بضعة أيام، قال ترامب الذي أبدى رغبته في إعادة التوازن إلى الميزان التجاري للولايات المتحدة، لمودي إنه يريد إقامة علاقات تجارية “عادلة” بين البلدين.

– تعزيز “كواد” –

ويبدو أن التجارة والرسوم الجمركية والعلاقات مع روسيا والهجرة هي مصدر التوترات بين الجانبين.

لكنّ الهند قدمت تعهدات تظهر حسن النية. على سبيل المثال، قبلت نيودلهي بإعادة 110 مهاجرين رحّلتهم الولايات المتحدة بطائرة عسكرية أميركية.

وقالت ليزا كورتس من مركز الأمن الأميركي الجديد والرئيسة السابقة لجنوب آسيا في مجلس الأمن القومي خلال ولاية ترامب الأولى، إن الهند “اتخذت خطوات إيجابية (…) واستبقت غضب ترامب”.

كذلك، سيناقش الزعيمان تعزيز “كواد”، وهو تحالف أمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يضم أيضا اليابان وأستراليا. ومن المقرر أن تستقبل الهند في وقت لاحق من العام زعماء هذه المجموعة.

ودعي وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار لحضور حفلة تنصيب ترامب، كما استقبله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لحضور اجتماع مع نظرائه في “كواد”.

وتعود الزيارة الأخيرة التي قام بها مودي للولايات المتحدة إلى حزيران/يونيو 2023 حين استقبله الرئيس آنذاك جو بايدن بحفاوة كبيرة.

– “تقارب واضح في المصالح” –

وبكثير من المودة، أظهر ناريندرا مودي ودونالد ترامب علاقتهما المتينة خلال الولاية الأولى للملياردير الأميركي في البيت الأبيض، بين عامَي 2017 و2021.

وزاره مودي مرتين، كما استقبل الزعيم الهندي دونالد ترامب في زيارة دولة عام 2020 حين شارك في تجمع كبير في ولاية غوجارات، من حيث يتحدر مودي.

وبحسب ميسري، فإن الهند والولايات المتحدة لديهما “تقارب واضح في المصالح” في قطاعات مثل التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتعاون الدفاعي والحرب ضد الإرهاب وأمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وخلال مكالمة هاتفية مؤخرا مع رئيس الوزراء الهندي، رأى ترامب أنه “من المهم أن تزيد الهند مشترياتها من المعدات العسكرية الأميركية”، وفقا للبيت الأبيض.

لب-سكت/الح/لين