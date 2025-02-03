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موسكو تحث حماس على إطلاق سراح رهينة روسي من غزة

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(رويترز) – حث دبلوماسي روسي كبير مسؤولا كبيرا في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين على الوفاء بالتزامها بإطلاق سراح رهينة روسي محتجز لدى الحركة منذ هجومها على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن ميخائيل بوجدانوف نائب الوزير أثار القضية في محادثات في موسكو مع موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس.

وقالت الوزارة “الجانب الروسي أكد مرة أخرى على ضرورة الوفاء بالوعد الذي قطعته قيادة حماس فيما يتعلق بإطلاق سراح المواطن الروسي إيه. تروفانوف وآخرين محتجزين رهائن في قطاع غزة”.

وأشار البيان أيضا إلى “أهمية مواصلة العمل المناسب من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية”.

وألكسندر تروفانوف هو أحد الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة بعد خطفه من أحد التجمعات السكنية في الهجوم على أهداف إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأشارت تقارير إخبارية إسرائيلية إلى أن تروفانوف خُطف مع والدته وجدته وصديقته، بينما قُتل والده. وذكرت التقارير أن بقية أفراد عائلته أطلق سراحهم.

وسلمت حماس ثلاثة رهائن إسرائيليين يوم السبت، وأُطلق سراح العشرات من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في المقابل، في أحدث مرحلة من وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى إنهاء الحرب التي استمرت 15 شهرا في غزة.

وحافظت روسيا على علاقاتها مع جميع الأطراف الرئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل وإيران ولبنان والسلطة الفلسطينية وحماس.

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