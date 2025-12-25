موسكو تعلن تقديم “اقتراح” لباريس بشأن باحث فرنسي سجين

أعلنت موسكو الخميس أنها قدمت لباريس “اقتراحا” بشأن الباحث الفرنسي لوران فيناتييه المسجون في روسيا منذ حزيران/يونيو 2024 والذي يواجه احتمال المحاكمة بتهمة التجسس.

ويأتي الإعلان بشأن فيناتييه في وقت تتبادل روسيا وفرنسا تصريحات علنية بشأن الحاجة إلى حوار مباشر بين الرئيسين فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون، بعدما بلغت العلاقة بين البلدين أدنى مستوياتها عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا مطلع العام 2022.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمره الصحافي اليومي الذي حضرته وكالة فرانس برس “جرت اتصالات ملائمة بيننا وبين الفرنسيين”.

أضاف “قدمنا لهم اقتراحا بشأن فيناتييه… الكرة الآن في ملعب فرنسا”، ممتنعا عن تقديم تفاصيل إضافية لأن “هذا مجال شديد الحساسية”.

من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الفرنسية الإدلاء بتعليق ردا على استفسار بهذا الشأن من فرانس برس.

لكن عائلة الباحث أعربت على لسان محاميها، عن أملها في أن يُفرج عنه خلال فترة الأعياد التي تنتهي في السابع من كانون الثاني/يناير، يوم تحيي الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي عيد الميلاد.

وقال المحامي فريدريك بولو لفرانس برس إن العائلة “متفائلة بحذر”، مضيفا “لدينا ملء الثقة بالدبلوماسية الفرنسية التي تقوم بكل ما في وسعها”.

وأمل في أن يُبحث مصير فيناتييه في أي اتصال قد يجري بين بوتين وماكرون.

وكان بوتين قال خلال مؤتمره الصحافي السنوي الأسبوع الماضي، إنه ليس مطلعا على القضية ويسمع بها للمرة الأولى، وذلك ردا على سؤال من مراسل فرنسي.

أضاف “أعدكم بأنني سأستوضح الأمر. وإذا توافرت أدنى فرصة لحل هذه المسألة إيجابا وإذا أجازت القوانين الروسية ذلك، فسنفعل ما في وسعنا”.

وقضت محكمة روسية في تشرين الأول/أكتوبر 2024 بسجن فيناتييه ثلاثة أعوام لعدم تسجيل نفسه كـ”عميل أجنبي” بينما كان يجمع “معلومات عسكرية” قد تستخدم ضد “أمن” روسيا.

وأقر المتهم بالوقائع، لكنه دفع بجهله بما كان يتوجب عليه القيام به.

وفي آب/أغسطس، مثل فيناتييه أمام محكمة روسية ليواجه تهم “تجسس” قد تؤدي في حال إدانته، إلى تشديد عقوبته. وهو قال في حينه إنه لا يتوقع “أي أمر جيد، لا أي أمر إيجابي”.

وقال والداه لفرانس برس في حينه إن نجلهما “سجين سياسي” تستخدمه روسيا بمثابة “بيدق” من أجل “الضغط”.

وألقت روسيا القبض على عدد من الرعايا الأجانب لأسباب شتى منذ بدأت الحرب في أوكرانيا مطلع العام 2022، وأجرت خلال الأشهر الماضية عمليات تبادل أسرى مع الولايات المتحدة.

وفيناتييه البالغ 49 عاما، باحث متخصص في ملف الفضاء ما بعد الحقبة السوفياتية، وكان يعمل على الأراضي الروسية مع مركز الحوار الإنساني، المنظمة السويسرية غير الحكومية التي تتوسط في النزاعات خارج الدوائر الدبلوماسية الرسمية.

