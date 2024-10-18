ميلوني بحثت مع عاهل الاردن وقف الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان

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بحثت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني مع عاهل الاردن الملك عبدالله الثاني الجمعة في العقبة جنوب المملكة جهود التوصل إلى “وقف فوري للحرب الإسرائيلية على لبنان وغزة”، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.

وبحسب البيان “تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وحماية المدنيين ووقف معاناتهم”.

وأكد الملك “أهمية تعزيز الاستجابة للكارثة الإنسانية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى مقاصدها”.

وحض على “العمل بشكل فاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية الجمعة الى العقبة (325 كلم جنوب عمان) المحطة الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط تشمل أيضا لبنان.

وتشارك كتيبة إيطالية في قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) التي تعرضت لنيران إسرائيلية خلال مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان.

واتّهمت قوة الأمم المتحدة الموقتة التي تضم نحو 9500 جندي من جنسيات مختلفة، الجيش الإسرائيلي بأنه “تعمّد” إطلاق النار على مواقعها.

وسبق أن نددت ميلوني التي تعد بلادها ثاني أكبر مساهم في قوة اليونيفيل، بالهجمات مرات عدة.

وميلوني التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، ستكون أول مسؤولة على هذا المستوى تزور لبنان منذ تكثيف الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر.

مح/ص ك