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نائب الرئيس الإماراتي يشتري مزرعة خيول كبيرة في فرنسا

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اشترى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومالك نادي “مانشستر سيتي” لكرة القدم، مزرعة خيول كبيرة في غرب فرنسا، على ما أفاد مقربون منه.

وأشارت الأوساط المقربة في بيان أصدرته الثلاثاء إلى أن مربط الوثبة في أبوظبي، التابع “لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة”، استحوذ على مزرعة فرينيه لو بوفار للخيول Haras de Fresnay le Buffard.

وبحسب صحيفة “ويست-فرانس” الإقليمية التي كشفت عن المعلومات، فإن قيمة الصفقة تصل إلى 26 مليون يورو، وقد تمّت عملية البيع رسميا في 26 كانون الأول/ديسمبر.

ولفت البيان إلى أن مزرعة الخيول التي تأسست عام 1903، هي مزرعة تاريخية لتربية الخيول الأصيلة في فرنسا، وتقع بشكل رئيسي في منطقة نوفي أو هولم بمقاطعة أورن في منطقة نورماندي. وقد اكتسبت شهرة عالمية تحت ملكية مارسيل بوساك منذ عام 1919، ثم ستافروس نياركوس منذ عام 1979، وكانت موئلا لعدد كبير من الخيول البطلة.

وبحسب العرض المنشور على موقع “دوفيل سوذبيز إنترناشونال ريلتي” Deauville Sotheby’s International Realty، فإن الموقع يضم “قلعة تبلغ مساحتها أكثر من 640 مترا مربعا موزعة على أربعة مستويات”.

وأضاف المنشور “يمتد الجزء الرئيسي من مزرعة الخيول على مساحة 240 هكتارا في قطعة واحدة، بما يشمل 205 هكتارات من المراعي بالإضافة إلى 12 هكتارا من المتنزهات”.

ماس-ال/جك/ب ح 

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية