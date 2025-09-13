نادين أيوب أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون: لنا أيضا أحلامنا

تقول نادين أيوب، أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون، إنها تريد أن تنقل الى العالم رسالة مفادها أن الفلسطينيين ليسوا فقط شعبا يعاني، بل لهم أحلامهم وطموحاتهم وهوية يتمسكون بها.

وفي خضم الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة منذ أكثر من 23 شهرا، تستعد الشابة البالغة من العمر 27 عاما لحمل وشاح “ملكة جمال فلسطين” للمرة الأولى في تاريخ المسابقة المقررة هذه السنة في تشرين الثاني/نوفمبر في تايلاند.

وتقول أيوب في مقابلة مع وكالة فرانس برس في دبي، “نحن لسنا فقط نضالاتنا ومعاناتنا”، مضيفة “الفلسطينيون هم أيضا أطفال يريدون الحياة، ونساء لديهن أحلام وطموحات”.

وتشير الى أنها بمشاركتها تريد تسليط الضوء على جمال أرضها وثراء تراثها، وقبل كل شيء على الصورة الإنسانية لأبناء شعبها.

لم تنشأ الشابة ذات البشرة الفاتحة والشعر البني الطويل في أجواء مسابقات الجمال.

كبرت بين الضفة الغربية المحتلة والولايات المتحدة وكندا، وتعيش اليوم بين رام الله وعمّان ودبي.

أسّست في الإمارات مؤسسة تدريب لمبتكري المحتوى في مجالات مرتبطة بالاستدامة والذكاء الاصطناعي.

وتروي “كان والداي أكاديميين، لذلك دفعاني للتركيز على دراستي”.

فحصلت على شهادة في الأدب الإنكليزي وعلم النفس. كانت تدرّس في الأراضي الفلسطينية وتعمل مع منظمات إنسانية قبل أن تُعرض عليها المشاركة في عرض أزياء في إيطاليا، ما لفت الأنظار إليها.

شجّعها محترفون لاحقا على خوض مسابقات دولية، بدءا من تطوير فرع وطني لمسابقة ملكة الجمال باسم “سيدة فلسطين”.

وتقول “حتى هذا الشيء البسيط مثل إنشاء منظمة، صعب بالنسبة إلينا (…). بالنسبة لدول أخرى، الأمر بديهي. أما بالنسبة لنا فقد استغرق عقودا” ليرى النور.

وتوضح أن مسابقة ملكة جمال فلسطين أُقيمت عبر الإنترنت في العام 2022 لتكون واسعة التمثيل، نظرا إلى أن نصف الفلسطينيين موزّعون في دول عدّة في العالم، والنصف الآخر يعيش في غزة والضفة الغربية المحتلة وإسرائيل.

بعد فوزها باللقب الأول، شاركت أيوب في أنشطة خيرية للمؤسسة وخاضت مسابقة “ملكة جمال الأرض” في العام 2022، لكنها تخلت عن المشاركة في “ملكة جمال الكون” في العام التالي بسبب الحرب في غزة التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

مع استمرار الحرب المدمّرة، ترى ملكة جمال فلسطين أنه بات عليها اغتنام فرصة المشاركة هذه السنة في المسابقة “للحديث عن فلسطين، وإبراز فلسطين على الساحة الدولية”.

وتقول “شعبنا بحاجة إلى صوت، نحن لا نريد لهويتنا أن تُمحى”.

وتؤكد أيوب أنها “تمثّل بلدا قائما بحد ذاته”، ومعترفا به من حوالى 145 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة.

في نيويورك، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة “إعلان نيويورك” الذي يهدف إلى إعطاء دفع جديد لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، والسعي الى إقامة “دولة فلسطين، سيدة ومستقلة”. وصوّتت 142 دولة على القرار مقابل عشرة ضده.

وتقول نادين أيوب إنها بعد المسابقة، ستمرّر اللقب إلى ملكة جمال فلسطين جديدة، وتواصل عملها “لدعم النساء والأطفال والشعب الفلسطيني”.

