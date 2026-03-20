ناسا تعيد صاروخ مهمة “أرتيميس” القمرية إلى منصة الإطلاق تمهيدا لعملية قريبة محتملة

بدأت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الخميس تعيد صاروخ “اس ال اس” الضخم ومركبة “أوراين” إلى منصة الإطلاق في فلوريدا بعد إنجاز الإصلاحات اللازمة، تمهيدا لمهمّة في مدار القمر.

وبدأ مهندسو مهمّة “أرتيميس” العمل عند الثامنة مساء في سياق تحضيرات قد تستغرق 12 ساعة قبل البدء بالاستعدادات النهائية لإطلاق محتمل اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل.

وهم نقلوا التجهيزات الضخمة من وحدة تجميع القطع في مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا إلى منصة الإطلاق 39 بي.

وإذا أتت الاختبارات بنتائج مرضية، سيتوجّه ثلاثة روّاد أميركيين ورائد كندي إلى مدار القمر في مطلع نيسان/أبريل.

ومن شأن هذه المهمّة التي تمتدّ على 10 أيّام أن تشكّل خطوة كبيرة في السباق إلى سطح القمر الذي وضعه الرئيس دونالد ترامب في قلب أولويات ولايته الأولى.

وهي تمهّد الطريق للرحلة المقبلة التي ستشكّل العودة المنتظرة للبشر إلى سطح القمر بهدف إقامة وجود دائم هذه المرّة.

لكن هذه المهمّة تعدّ في ذاتها سابقة على مستويات عدّة. فهي أوّل رحلة إلى مدار القمر تشارك فيها امرأة ورائد غير أبيض وآخر غير أميركي.

