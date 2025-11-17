ناقلة نفط سعودية تحمل 90 ألف طن من النفط الخام تصل إلى ميناء سوري

reuters_tickers

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – قالت الوكالة العربية السورية للأنباء يوم الاثنين إن ناقلة نفط سعودية تحمل 90 ألف طن من النفط الخام وصلت إلى ميناء بانياس السوري في إطار منحة سعودية لدعم الاحتياجات المحلية.

ونقلت الوكالة عن المدير العام للشركة السورية للنفط قوله إن الميناء استقبل الدفعة الأولى من المنحة السعودية البالغة 650 ألف برميل يوم الاثنين، بينما من المقرر أن تصل الدفعة الثانية البالغة مليون برميل في 23 نوفمبر تشرين الثاني.

وكان الصندوق السعودي للتنمية أعلن في سبتمبر أيلول عن تقديم منحة لسوريا قدرها 1.65 مليون برميل من النفط الخام.

وبعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، جددت السعودية وقوى أخرى بالمنطقة علاقاتها مع سوريا من خلال زيادة المساعدات المالية ودعم إعادة الإعمار في إطار جهود تحسين العلاقات الأوسع نطاقا بالمنطقة.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه – إعداد محمد عطية وحاتم علي للنشرة العربية)