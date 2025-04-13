نتانياهو: ماكرون يرتكب خطأ جسيما بترويجه لفكرة دولة فلسطينية

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رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في منشور له على منصة “إكس” الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرتكب “خطأ جسيما” بترويجه لفكرة دولة فلسطينية.

وأكد نتانياهو قائلًا “إن ماكرون يرتكب خطأ جسيما بالاستمرار بالترويج لفكرة دولة فلسطينية في قلب أرضنا، دولة تطمح فقط إلى تدمير دولة إسرائيل”.

وشدّد على أنه “حتى هذه اللحظة، لم يُدِن أي طرف في حماس أو في السلطة الفلسطينية الفظائع المروعة للمجزرة، التي تُعدّ الأسوأ ضد اليهود منذ المحرقة، وهذا يدل على موقفهم الحقيقي” من إسرائيل.

وختم قائلًا “لن نُعرّض وجودنا للخطر جرّاء أوهام منفصلة عن الواقع، ولن نقبل دروسًا في الأخلاق حول إقامة دولة فلسطينية تُهدد وجود إسرائيل، ممن يعارضون منح الاستقلال لكورسيكا، وكاليدونيا الجديدة، وغويانا الفرنسية، ومناطق أخرى، رغم أن استقلال أي منها لا يُشكّل أي خطر على فرنسا بأي شكل من الأشكال”.

وكان ماكرون أعلن أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يحصل في حزيران/يونيو خلال مؤتمر سترأسه فرنسا بالاشتراك مع السعودية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، واضعا ذلك في إطار تحرّك متبادل لاعتراف بلدان عربية بإسرائيل.

وقد أثارت تصريحاته موجة واسعة من الانتقادات من قبل الجماعات اليمينية واليمينية المتطرفة في فرنسا، ما دفع ماكرون إلى توضيح تصريحاته الجمعة.

وقال ماكرون على “إكس”: “أنا أدعم الحق المشروع للفلسطينيين في دولة وفي السلام، كما أدعم حق الإسرائيليين في العيش بسلام وأمان، وأن يعترف جيرانهما بهما كدولتين”. وأضاف: “أبذل كل ما بوسعي مع شركائنا للوصول إلى هذا الهدف من السلام. نحن بحاجة حقيقية إليه”.

وأتى كلام نتانياهو بعدما علق نجله يائير نتانياهو على تصريحات ماكرون بشكل لاذع بقوله “تبا لك!”.

وقد انتقد بنيامين نتانياهونبرة نجله واعتبرها “غير مقبولة”.

لمى/غ ر