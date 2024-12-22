نتنياهو: إسرائيل ستواصل التحرك ضد الحوثيين

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل ستواصل التحرك ضد جماعة الحوثي في اليمن، متهما إياها بتهديد الملاحة العالمية والنظام الدولي، ودعا الإسرائيليين إلى الثبات.

وأضاف في بيان مصور، بعد يوم من سقوط صاروخ أطلق من اليمن على منطقة تل أبيب مما تسبب في عدد من الإصابات الطفيفة، “مثلما تحركنا بقوة ضد الأذرع الإرهابية لمحور الشر الإيراني، فسوف نتحرك بقوة أيضا ضد الحوثيين”.

ونفذت طائرات إسرائيلية يوم الخميس سلسلة غارات على البنية التحتية للطاقة والموانئ في اليمن، في خطوة قال المسؤولون إنها رد على مئات الهجمات التي يشنها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء حرب غزة قبل 14 شهرا.

وقال الجيش الأمريكي يوم السبت إنه نفذ غارات جوية دقيقة على مستودع لتخزين الصواريخ ومنشأة للقيادة والسيطرة تابعين للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستتحرك مع الولايات المتحدة.

وأضاف “لذلك، سنتحرك بقوة وعزيمة وحنكة. أقول لكم أنه حتى لو استغرق الأمر وقتا، فإن النتيجة ستكون هي نفسها”.

وزادت شعبية نتنياهو في الداخل بعد حملة الجيش الإسرائيلي على قوات حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان وتدمير معظم الأسلحة الاستراتيجية للجيش السوري.

ويشن الحوثيون هجمات على سفن الشحن في المياه القريبة من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023، دعما للفلسطينيين بسبب حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).