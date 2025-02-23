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نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بوجود قوات هيئة تحرير الشام في جنوب سوريا

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القدس (رويترز) – قالت إسرائيل يوم الأحد إنها لن تتسامح مع وجود هيئة تحرير الشام في جنوب سوريا أو أي قوات أخرى تابعة للحكام الجدد في البلاد، وطالبت بنزع السلاح من المنطقة.

وسيطرت المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي كانت تتبع تنظيم القاعدة سابقا، على دمشق في الثامن من ديسمبر كانون الأول في هجوم مباغت أنهى حكم بشار الأسد ودفع إسرائيل القلقة إلى نقل قواتها للمنطقة العازلة الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة داخل سوريا.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستحتفظ بمواقعها هناك كإجراء دفاعي ووفق ما تقتضي الضرورة.

وأضاف نتنياهو خلال حفل تخرج في إحدى الكليات العسكرية “لن نسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بدخول الأراضي الواقعة جنوب دمشق. نطالب بالنزع التام للسلاح من جنوب سوريا، في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء”.

وأضاف “لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا”. ويشكل الدروز أقلية في سوريا وكذلك في إسرائيل.

وتطلب سوريا من إسرائيل سحب قواتها من البلاد. وتقول الأمم المتحدة إن توغل إسرائيل داخل الأراضي السورية يشكل انتهاكا للاتفاقيات الدولية، كما دعت إلى سحب القوات.

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