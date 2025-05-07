نتنياهو: 21 رهينة على قيد الحياة وشكوك حيال 3 آخرين

reuters_tickers

3دقائق

القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن ثلاثة رهائن إسرائيليين في غزة كان يُعتقد أنهم أحياء ربما لقوا حتفهم، ليبقى 21 رهينة على قيد الحياة يقينا، مؤكدا بذلك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد.

وقال ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن 24 رهينة كانوا أحياء قبل أسبوع لكن العدد الآن أصبح 21.

وأضاف دون نقل عن أي مصدر أو تقديم المزيد من التفاصيل “أقول 21 لأن بحلول اليوم أصبحوا 21. توفي ثلاثة”.

وقال جال هيرش منسق إسرائيل لشؤون الأسرى والمفقودين في منشور على منصة إكس إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تحتجز 59 رهينة حاليا 24 منهم على قيد الحياة و35 لقوا حتفهم وهي أعداد لم تتغير منذ الفترة التي سبقت تصريح ترامب.

وأضاف “تتلقى كل أسر المخطوفين باستمرار أحدث معلومات لدينا عن أحبائهم”.

وتؤكد تعليقات نتنياهو على ما يبدو الرقم الذي ساقه ترامب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي “نعلم يقينا أن 21 منهم على قيد الحياة.. وهذا أمر لا خلاف عليه. هناك ثلاثة آخرون، للأسف، من غير المؤكد ما إذا كانوا أحياء”.

ودفع تصريح ترامب مجموعة تمثل أسر الرهائن إلى الطلب من الحكومة الإسرائيلية إبلاغهم بأي معلومات جديدة على الفور.

وقال متحدث باسم تلك المجموعة إنها تدعو مجددا “رئيس الوزراء إلى وقف الحرب لحين عودة آخر المخطوفين. هذه هي المهمة القومية الأكثر إلحاحا وأهمية”.

ومصير الرهائن قضية حساسة بالنسبة لمعظم الإسرائيليين، وتسببت في تزايد القلق والانقسام في المجتمع الإسرائيلي مع استمرار الحرب.

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن إجمالي عدد الرهائن المحتجزين بلغ 251 شخصا خلال هجمات حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والتي قتل فيها نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين.

وأُطلق سراح معظم الرهائن الذين عادوا أحياء إلى إسرائيل حتى الآن في إطار اتفاقات مع حماس خلال وقفي إطلاق نار مؤقتين في أواخر 2023 وأوائل 2025.

ومنذ عمليات الخطف، ردت إسرائيل بهجوم جوي وبري على غزة قالت سلطاتها الصحية إنه أودى بحياة أكثر من 52 ألف فلسطيني، ودمر معظم القطاع الذي تديره حماس.

وتقول الحكومة إن هدفي حربها هما تدمير حماس وإطلاق سراح الرهائن. وأعلنت هذا الأسبوع عن توسيع هجومها على غزة، مما أثار مخاوف عائلات الرهائن من أن يعرض هذا الهجوم ذويهم لمزيد من الخطر.