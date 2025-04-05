نتنياهو يبحث الرسوم الجمركية مع ترامب في واشنطن يوم الاثنين

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بودابست/واشنطن (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إن رئيس الوزراء سيزور واشنطن لبحث مسألة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب قضايا أخرى.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال أربعة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول بالبيت الأبيض إن من المتوقع أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأمريكي يوم الاثنين.

وقد تكون الزيارة المفاجئة هي الأولى لزعيم أجنبي من أجل التفاوض مع ترامب على اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية.

وأعلن مكتب نتنياهو في بيان أن رئيس الوزراء، الذي يزور المجر حاليا، سيتوجه إلى واشنطن يوم الأحد.

وجاء في البيان أن الاجتماع مع ترامب سيتناول العلاقات الإسرائيلية التركية وإيران وجهود إسرائيل لتحرير الرهائن في غزة ومعركتها ضد المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو بزعم مسؤوليته عن جرائم حرب في غزة.

وكان موقع أكسيوس أول من أورد نبأ زيارة نتنياهو إلى واشنطن.

وقال المسؤولون الإسرائيليون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن الدعوة المفاجئة جاءت من ترامب خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس مع نتنياهو، عندما أثار الأخير قضية الرسوم الجمركية.

في إطار السياسة الجديدة التي أعلنها ترامب، تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 17 بالمئة على صادرات سلع إسرائيلية غير محددة. وواشنطن هي أقرب حليف لإسرائيل وأكبر شريك تجاري لها.

وقال مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية يوم الخميس إن الرسوم الجمركية قد تؤثر على صادرات إسرائيل من الآلات والمعدات الطبية.

كانت إسرائيل قد تحركت بالفعل يوم الثلاثاء لإلغاء الرسوم الجمركية المتبقية على الواردات من الولايات المتحدة.

ووقعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة قبل 40 عاما والآن نحو 98 بالمئة من البضائع الأمريكية معفى من الضرائب.