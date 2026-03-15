نتنياهو ينشر فيديو ردا على شائعات إيرانية حول وفاته

القدس 15 مارس آذار (رويترز) – نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد مقطع فيديو له وهو يحتسي فنجان قهوة ويتحدث مع مساعده، وذلك بعد أن رددت وسائل إعلام إيرانية رسمية شائعات عن وفاته أو إصابته وانتشرت هذه الشائعات عبر الإنترنت في إيران.

وفي مقطع الفيديو، الذي جرى تصويره في مقهى بضواحي القدس ونُشر على حساب نتنياهو على تطبيق تيليجرام، توجه مساعد رئيس الوزراء بسؤال له عن هذه الشائعات.

ورد نتنياهو مازحا بتورية (تلاعب لفظي) على كلمة “ميت” – التي يمكن استخدامها في اللغة العبرية العامية لوصف “التعلق الشديد” بشخص أو شيء ما – بينما يمسك بفنجان قهوة.

وظهر نتنياهو وهو يقول لمساعده في الفيديو “أنا أموت في القهوة. أتعلم؟ أنا أموت في شعبي”.

وتحققت رويترز من موقع تصوير الفيديو من خلال صور أرشيفية للمقهى، والتي تطابقت مع التصميمات الداخلية التي تظهر في الفيديو. وتسنى التحقق من التاريخ من خلال مقاطع فيديو وصور متعددة لزيارة نتنياهو نشرها المقهى اليوم الأحد.

ومنذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير شباط، زار نتنياهو ما لا يقل عن مدينتين تعرضتا لقصف بالصواريخ الإيرانية، بالإضافة إلى مستشفى وميناء وقواعد عسكرية، لكن التغطية الإعلامية لهذه الزيارات كانت محدودة للغاية أو منعدمة، واقتصر الأمر على مقاطع مصورة وزعها مكتبه.

وعقد نتنياهو، الذي نادرا ما يدلي بأحاديث للصحافة الإسرائيلية أو يعقد مؤتمرات صحفية، أول مؤتمر صحفي له منذ بدء الحرب عبر اتصال بالفيديو يوم الخميس، وهو أسلوب مشابه لما استخدمه في يونيو حزيران خلال حرب إسرائيل التي استمرت 12 يوما مع إيران.

تحظر قيود السلامة الطارئة في إسرائيل منذ بداية الحرب التجمعات العامة وتبقي معظم الناس في منازلهم أو بالقرب من الملاجئ والغرف الآمنة، مع إغلاق المدارس في معظم أنحاء البلاد.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)