نتنياهو يهدد بشن المزيد من الضربات على قادة حماس أينما كانوا

القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إنه لا يستبعد شنّ المزيد من الضربات على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) “أينما كانوا”، وذلك بعد أن شنّت إسرائيل هجوما على القادة السياسيين للحركة في قطر الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك في تصريحات لنتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يزور القدس حاليا.

(تغطية صحففية سايمون لويس وستيفن شير – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير سها جادو)