نقل نرجس محمدي حائزة نوبل للسلام إلى مستشفى في طهران

دبي 10 مايو أيار (رويترز) – ذكرت مؤسسة تديرها عائلة نرجس محمدي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام والمسجونة في إيران، اليوم الأحد أنها نقلت إلى مستشفى في العاصمة طهران بعد تعليق عقوبتها بكفالة مالية كبيرة.

وحازت محمدي (54 عاما) الجائزة عام 2023 في أثناء احتجازها بسبب حملتها لتعزيز حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام. وتعرضت لنوبة قلبية قبل أسبوعين.

وطالبت عائلتها بنقلها من زنجان بشمال غرب طهران، حيث تقضي عقوبتها، حتى تتمكن من تلقي رعاية طبية أفضل.

وذكرت المؤسسة في بيان أن محمدي موجودة في مستشفى طهران بارس حاليا لتلقي العلاج بمعرفة فريقها الطبي الخاص بعد أن نقلتها سيارة إسعاف.

وقالت المؤسسة في فبراير شباط، قبل أسابيع من شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران، إن محمدي صدر بحقها حكم بالسجن سبع سنوات ونصف السنة. ودعت لجنة نوبل آنذاك طهران إلى إطلاق سراحها على الفور.

وألقي القبض عليها في ديسمبر كانون الأول بعد تنديدها بوفاة المحامي خسرو علي كردي. وقال مدع عام للصحفيين آنذاك إنها أدلت بتصريحات استفزازية في مراسم تأبين علي كردي.

ولم تقدّم المؤسسة أي تفاصيل عن ترتيبات الكفالة أو تعليق تنفيذ الحكم الصادر بحقها.

وقالت المؤسسة “لكن تعليق (الحكم) لا يكفي. نرجس محمدي بحاجة إلى رعاية دائمة ومتخصصة. يجب أن نضمن ألا تعود إلى السجن أبدا”.

وقطعت إيران معظم خدمات الإنترنت في يناير كانون الثاني وذلك في الوقت الذي قمعت فيه السلطات احتجاجات واسعة اندلعت بسبب مخاوف اقتصادية. وأفادت جماعات حقوقية باستمرار تنفيذ أحكام إعدام بحق أشخاص شاركوا في الاضطرابات.

(تغطية صحفية حاتم ماهر – إعداد حاتم علي ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)